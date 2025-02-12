Власти ХМАО выступили с инициативой о развитии бизнеса для участников СВО

Власти ХМАО выступили с инициативой о комплексной поддержке участников СВО, которые хотят заниматься бизнесом. Речь об этом шла на заседании рабочей группы комиссии Госсовета под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука.
«В Югре реализуется комплексная программа „СВОй бизнес“, направленная на адресную поддержку наших бойцов, планирующих начать предпринимательскую деятельность. Рабочей группой рекомендовано субъектам РФ рассмотреть возможность внедрения комплексных программ для участников СВО, создать на официальных сайтах специализированные разделы для участников СВО с информацией о возможности ведения бизнеса, мерах поддержки, об обучении» — написал глава ХМАО у себя в telegram-канале.
Ранее агентство писало, что власти ХМАО готовят меры поддержки, чтобы упростить трудоустройство ветеранов СВО. Губернатор Руслан Кухарук поручил создать систему поощрения компаний, нанимающих ветеранов СВО
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