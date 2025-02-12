Мэр Краснокамска нашел замену заму, которого прокуратура обвинила в коррупции

Мэр Краснокамского округа (Пермский край) Игорь Быкариз представил своего нового заместителя. Им стал Равиль Петров. Он занял должность, которая оказалась вакантной после того, как бывший вице-мэр Краснокамска Антон Максимчук нарушил антикоррупционное законодательство.
«Новым первым замглавы Краснокамского округа стал Равиль Петров. Его кандидатура в минувший понедельник была представлена на аппаратном совещании главой Краснокамска Игорем Быкаризом», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Про Петрова известно, что он работал в департаменте имущественных отношений Перми, руководил комитетом по управлению земельными и имущественными отношениями Краснокамска, а также занимал должность в Лукойле. До октября 2024 года вице-мэром Краснокамска был Антон Максимчук. Но его уволили после проверки прокуратуры. Максимчука обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства при покупке недвижимости. Сначала Быкариз отказывался его увольнять, но прокуратура добилась отставки Максимчука через суд.
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