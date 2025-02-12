Гражданина Германии приютили в России благодаря указу Путина

Гражданин Германии получил разрешение на временное проживание в России из-за несогласия с политикой своей страны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. Такое решение было принято после подписания нового указа главой РФ Владимиром Путиным.
«В Брянске сотрудники полиции оформили разрешение на временное проживание 59-летнему гражданину Федеративной Республики Германия, который в конце ноября минувшего года обратился в управление по вопросам миграции УМВД России по Брянской области с соответствующим заявлением», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. По их данным, его решение о переезде в Российскую Федерацию было вызвано несогласием с политикой, проводимой правительством его родной страны.
По словам представителя МВД, выдача разрешения осуществлена в соответствии с действующим федеральным законодательством Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан» и в рамках исполнения указа президента РФ о предоставлении гуманитарной поддержки индивидуумам, которые разделяют ценности традиционной российской духовности и нравственности. Немецкий гражданин выразил искреннюю благодарность сотрудникам российской полиции за оказание содействия в процессе подготовки и оформления всех требуемых документов.
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