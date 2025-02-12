Гражданина Германии приютили в России благодаря указу Путина

МВД: гражданин ФРГ получил разрешение на временное проживание в Брянске
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Немец, не согласный с политикой Германии, получил разрешение на временное проживание в Брянске
Немец, не согласный с политикой Германии, получил разрешение на временное проживание в Брянске Фото:

Гражданин Германии получил разрешение на временное проживание в России из-за несогласия с политикой своей страны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. Такое решение было принято после подписания нового указа главой РФ Владимиром Путиным.

«В Брянске сотрудники полиции оформили разрешение на временное проживание 59-летнему гражданину Федеративной Республики Германия, который в конце ноября минувшего года обратился в управление по вопросам миграции УМВД России по Брянской области с соответствующим заявлением», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. По их данным, его решение о переезде в Российскую Федерацию было вызвано несогласием с политикой, проводимой правительством его родной страны.

По словам представителя МВД, выдача разрешения осуществлена в соответствии с действующим федеральным законодательством Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан» и в рамках исполнения указа президента РФ о предоставлении гуманитарной поддержки индивидуумам, которые разделяют ценности традиционной российской духовности и нравственности. Немецкий гражданин выразил искреннюю благодарность сотрудникам российской полиции за оказание содействия в процессе подготовки и оформления всех требуемых документов.

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Гражданин Германии получил разрешение на временное проживание в России из-за несогласия с политикой своей страны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. Такое решение было принято после подписания нового указа главой РФ Владимиром Путиным. «В Брянске сотрудники полиции оформили разрешение на временное проживание 59-летнему гражданину Федеративной Республики Германия, который в конце ноября минувшего года обратился в управление по вопросам миграции УМВД России по Брянской области с соответствующим заявлением», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. По их данным, его решение о переезде в Российскую Федерацию было вызвано несогласием с политикой, проводимой правительством его родной страны. По словам представителя МВД, выдача разрешения осуществлена в соответствии с действующим федеральным законодательством Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан» и в рамках исполнения указа президента РФ о предоставлении гуманитарной поддержки индивидуумам, которые разделяют ценности традиционной российской духовности и нравственности. Немецкий гражданин выразил искреннюю благодарность сотрудникам российской полиции за оказание содействия в процессе подготовки и оформления всех требуемых документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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