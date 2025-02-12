В России появится новый автомобильный бренд

Группа компаний «АГР» запускает новый автомобильный бренд Tenet
© Служба новостей «URA.RU»
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В России появится новый автомобильный бренд Tenet
В России появится новый автомобильный бренд Tenet Фото:

Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) анонсировала запуск нового автомобильного бренда Tenet на российском рынке. Новинка будет представлена в ближайшее время.

«Группа компаний „АГР“ (AGR Automotive Group) представляет новый российский автомобильный бренд TENET», — говорится в письме. Документ есть в распоряжении «Автоновостей дня».

Пока что мало информации о самом бренде Tenet и моделях, которые будут выпускаться. Единственное изображение, которое появилось в прессе, показывает кроссовер под покрывалом с дизайном передней части кузова и логотипом новой марки на месте номерного знака.

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Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) анонсировала запуск нового автомобильного бренда Tenet на российском рынке. Новинка будет представлена в ближайшее время. «Группа компаний „АГР“ (AGR Automotive Group) представляет новый российский автомобильный бренд TENET», — говорится в письме. Документ есть в распоряжении «Автоновостей дня». Пока что мало информации о самом бренде Tenet и моделях, которые будут выпускаться. Единственное изображение, которое появилось в прессе, показывает кроссовер под покрывалом с дизайном передней части кузова и логотипом новой марки на месте номерного знака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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