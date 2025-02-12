Пентагон: возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично

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Возвращение Украины к границам, которые были до 2014 года, является нереалистичным. Об этом сообщил министр обороны США Питер Хегсет.
«США считают, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова главы Пентагона.
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