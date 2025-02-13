Нутрициолог назвала самую полезную халву

Халву обожают миллионы сладкоежек по всему миру. Эта сладость появилась на востоке тысячи лет назад, а сегодня захватила уже весь мир, и на полках по всему миру можно найти самую разную халву. Нутрициолог, консультант по пищевому поведению Ника Сергунина рассказала URA.RU на что обратить внимание, выбирая халву в магазине.
Как делают халву
Эту сладость начали делать на востоке еще в V веке до нашей эры. Родиной халвы считается Иран: с персидского «халва» так и переводится — «сладость». Со временем десерт распространился сначала по Ближнему Востоку и Средней Азии, а затем добрался до всех уголков мира.
В разных странах халву готовят по-разному, но основной принцип остается неизменным. Семена или орехи растирают в однородную массу, а затем смешивают с сахаром, карамелью или медом. После чего все это взбивают до однородной консистенции.
В классической халве всего три компонента: масличная основа, которую делают из семян или орехов, сладкий сироп из сахара или меда для сладости, а также натуральные пенообразователи, придающие халве характерную текстуру. Раньше использовались экстракты корней солодки или мыльянки, но сейчас на производстве могут также добавить пектины, белки и многие другие вещества, улучшающие текстуру блюда.
В чем польза халвы
Помимо того, что халва вкусная, она еще и полезная: нутрициолог рассказала, что каждый вид этой сладости обладает своими плюсами:
- подсолнечная халва богата витаминами B, D и Е. Поэтому добавление ее в рацион хорошо скажется на памяти и зрении;
- тахинная, или кунжутная халва, богата фосфором, цинком, железом и антиоксидантами. Немного такого десерта с чаем отлично скажется на здоровье кожи;
- арахисовая халва насыщена белком и прекрасно поможет мышцам человека;
- фисташковая и миндальная халва содержат жирные кислоты и антиоксиданты.
Ника Сергунина добавила, что несмотря на то, что у всех видов халвы есть свои преимущества, наиболее полезной можно считать тахинную: благодаря высокому содержанию витаминов и минералов.
«Однако важно потреблять халву в умеренных количествах. Все-таки у нее довольно высокая калорийность», — подчеркнула нутрициолог.
В чем опасность халвы
Высокая калорийность действительно может оказаться противопоказанием для многих людей, следящих за здоровьем. Всего в 100 граммах халвы может содержаться более 500 ккал. Поэтому здоровым людям лучше ограничиться 50 граммами сладости в день — этого хватит, чтобы получить полезные вещества, но при этом не перебрать калорий.
А вот людям, страдающим диабетом, лучше вообще отказаться от этого продукта. Ведь у халвы очень высокий гликемический индекс, и поэтому от небольшого кусочка уровень сахара уже серьезно подскочит.
Не стоит покупать халву и людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ. Ведь из-за жиров и сахара сладость может усугубить проблемы со здоровьем.
Как должна выглядеть хорошая халва
Выбирая халву, первым делом нужно обратить на то, как она выглядит. «Поверхность халвы должна быть сухой, ровной, без повреждений и седого налета», — предупредила Ника Сергунина. «Наличие растительного жира или капель влаги указывает на нарушение технологии приготовления».
Не менее важна структура продукта. У качественной халвы она волокнисто-слоистая. Исключение — арахисовая халва. У нее менее выраженная структура.
Чего не должно быть в составе халвы
После внешнего вида стоит также изучить состав продукта. Нутрициолог предупреждает: если среди ингредиентов есть искусственные ароматизаторы, консерванты, а также пальмовое масло и заменители сахара — то такую сладость лучше оставить на полке.
«Особенно, если в составе есть глюкозно-фруктозный сироп. От такой халвы лучше отказаться», — предупреждает Ника Сергунина. «Идеальным вариантом станет халва без добавленного сахара или на натуральных подсластителях, таких как мед или сироп топинамбура.
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