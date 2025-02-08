«Может вызвать диабет и онкологию»: диетолог рассказала, как выбрать безопасный мармелад

Мармелад — одно из самых любимых лакомств у детей. Многие едят его пачками и не задумываются о том, что эта сладость может навредить здоровью. О том, как правильно выбирать мармелад, а также как приготовить его дома — в материале URA.RU.
Когда появился мармелад
Мармелад в том или ином виде делали по всему миру на протяжении сотен лет. Еще в Древней Греции яблочный сок сгущали и выпаривали, чтобы получить тонкую сладкую пластину. На Ближнем Востоке, чтобы спасти обильный урожай фруктов, их сок также уваривали и делали сладости.
В Европу мармелад попал из Португалии — там десерт готовили из айвы, но со временем кулинары догадались заменить ее на яблоки и абрикосы, в которых содержится больше пектина. Благодаря этому веществу фрукты при уваривании не превращались в варенье, а твердели и приобретали знакомую всем консистенцию мармелада.
Также французы в XVIII веке начали добавлять в мармелад естественные усилители желирования: отвар из хрящей и мяса телят, а также рыбий клей. Позже мармелад стали делать с желатином, пектином и агар-агаром.
Как делают мармелад
Сегодня мармелад делают из самых разных фруктов, ягод и даже овощей, добавляя в десерт желатин, пектин, крахмал или агар-агар. Первым делом пюре уваривают с сахаром и патокой, добавляя в массу усилители желирования и красители с ароматизаторами, если они есть в рецепте. Затем готовый мармелад остужают и разливают по формам, дают подсохнуть, а также обсыпают сахаром. Затем десерт остается лишь отправить на упаковку.
В чем польза мармелада
Диетолог, гастроэнтеролог I категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала URA.RU, что главное преимущество мармелада по сравнению с другими сладостями — это наличие пектина. Этот сложный углевод оказывает очень позитивное влияние на организм.
«Сам по себе пектин очень полезен. Потому что это относительно правильная клетчатка, которая благоприятствует идеальной работе кишечника и способствует росту микробиомы», — отметила диетолог. «Также пектин дают на вредных производствах, потому что у него есть способность связывать соли тяжелых металлов».
Нурия Дианова добавила, что пектин хорошо воздействует на липидный профиль и уровень глюкозы, контролирует уровень холестерина. Но все это — заслуга пектина, а не самого мармелада. И если этого вещества нет в составе, то мармелад принесет скорее вред, чем пользу.
В чем вред мармелада
Диетолог объяснила, что у мармелада огромная калорийность. Если взглянуть на упаковку, то станет понятно, что в мармеладе почти столько же калорий, сколько и в обычном сахаре.
«Потребляя классический мармелад, мы потребляем сахар. Просто под другой маской. И не понимая этого, люди постоянно переедают мармелад», — предупредила Нурия Дианова. «В 100 граммах мармелада может содержаться 80 грамм углеводов. Это основной вред: здравствуй диабет, нарушение инсулинорезистентности и ожирение».
Диетолог предупредила, что сахар, который содержится в мармеладе, может привести к проблемам с зубами, нанести вред поджелудочной железе, а также способствовать откладыванию жиров на печени, провоцируя жировую болезнь. Чтобы снизить возможные проблемы со здоровьем из-за мармелада, стоит внимательнее изучать сладость в магазине перед покупкой.
Как выбрать безопасный мармелад
Чтобы выбрать наиболее безопасный мармелад, диетолог советует внимательно читать состав продукта в магазине. «Мармелад стоит брать, только если в его составе есть пектин. А также, если в мармеладе есть пюре из ягод или фруктов. И желательно, чтобы оно было на первом месте», — рассказала Нурия Дианова. «Если в начале состава стоит сахар или глюкозно-фруктозный сироп, то мы покупаем не мармелад, а сахар в другом обличии».
Также при покупке нужно обратить внимание на то, как выглядит мармелад. Чаще всего детям нравятся яркие цветные сладости, но в них содержится намного больше вредных красителей. «Самые вредные красители — самые яркие. Эти синий, зеленый, красный и оранжевый. Детям очень нравится такое, а родители поддаются и покупают. Не подозревая, что яркие красители могут вызывать не только аллергию, но и онкологию», — предупредила Нурия Дианова.
Также в мармелад часто добавляют диоксид титана, из-за которого резко ухудшается состав микрофлоры кишечника, отметила диетолог. Это приводит к тому, что человек становится намного более восприимчив к бактериям и отравлениям.
«Ярких мармеладов вообще не должно быть в рационе детей, но именно на них и рассчитан такой дизайн сладости. Родители должны не только ограничивать детей от такого вредного мармелада, но и предлагать альтернативы», — подчеркнула Нурия Дианова. «Например, приготовить мармелад дома вместе с детьми».
Как приготовить мармелад дома
Чтобы приготовить мармелад дома, понадобится всего два ингредиента: 2 килограмма яблок и 500 грамм сахара. Фрукты нужно помыть, очистить от кожицы и сердцевины, а затем нарезать кубиками. Нарезку положить в кастрюлю и залить водой так, чтобы жидкость едва покрывала кусочки.
Затем яблоки нужно варить до мягкости и протереть через сито. После этого в массу необходимо добавить сахар и снова проварить, постоянно помешивая, пока мармелад не загустеет. После этого останется только выложить мармелад в любую форму и дать ему остыть.
«В процессе готовки мы всегда можем украсить десерт натуральными красителями: соком свеклы, шпината петрушки, моркови или других овощей и фруктов. Просто добавить его после вываривания», — советует Нурия Дианова. «А вот обсыпать мармелад сахаром не надо, ведь в нем уже он есть».
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