Замедляет старение и снижает холестерин: что еще может чай матча

Чай матча, он же маття — это традиционный японский напиток, который напоминает зеленый порошок. С каждым годом этот чай становится все более популярным, но далеко не все знают, насколько он полезен. О том, кому стоит попробовать чай матча, и в чем его особенность — в материале URA.RU.
Что такое чай матча
Матча — это зеленый чай, который готовят из измельченных в порошок молодых чайных листьев. Впервые этот чай стали делать в Китае, но сегодня матча ассоциируется с Японией. В страну восходящего солнца напиток попал еще в XII веке. С того момента его пили на церемониях и во время ритуалов.
Со временем напиток стал популярен не только в благородных домах, но и у простого населения. Со временем матча чай стали добавлять в выпечку и сладости, а сам напиток стал ассоциироваться с гармонией, уважением и освобождением от всех забот.
Как выращивают чай матча
Особенность матча чая заключается в технологии выращивания листьев растения Camellia Sinensis. Сбор урожая проходит раз в год. Перед сбором молодые чайные кусты на несколько недель накрывают или тканью, или специальной конструкцией из тростника и соломы. Находясь в тени, растение сохраняет свой яркий вид и накапливает больше хлорофилл, кофеина, теанина и аминокислот.
После нескольких недель листья аккуратно собирают вручную и сушат, не сворачивая. Затем из листьев убирают прожилки и стебли и перемалывают их в ярко-зеленый порошок.
Существует несколько видов чая матча. Первый, церемониальный, отличается насыщенным ярким зеленым цветом. Это чай высшего качества, который отличает сладковатый привкус. Церемониальный матча употребляют только в чистом виде, без каких-либо добавок.
Кулинарная матча изготавливается из листьев более позднего урожая. Ее цвет более темный, вплоть до коричневого, а на вкус такой чай может быть более горьким. Такой чай используется для сочетания с молоком и приготовления разных блюд.
Состав чая матча
Чай матча ценят за большое количество антиоксидантов — они помогают защитить организм от свободных радикалов, которые разрушают клетки и вызывают сердечно-сосудистые заболевания. Также в чае матча в два раза больше витамина С, чем в других зеленых чаях. А также больше кофеина, чем в кофейных зернах. Всего в одной чайной ложке порошка матча чая содержится всего 10 килокалорий, один грамм клетчатки и один грамм углеводов.
В чем польза чая матча
Нутрициолог, консультант по пищевому поведению Ника Сергунина рассказала URA.RU, что благодаря большому количеству полезных компонентов матча оказывает положительное влияние на организм.
«Например, чай матча богат калием, важным элементом для мышечных тканей, а также витамином С — полезным для иммунитета. Также чай богат антиоксидантами, катехинами, которые помогают бороться со свободными радикалами, предотвращают развитие болезней и замедляют старение», — рассказала Ника Сергунина.
Кроме этого, чай матча содержит аминокислоту L-теанин, которая улучшает память, концентрацию и способность к обучению. Напиток помогает снизить уровень холестерина в крови, улучшить работу сердечно-сосудистой и иммунной систем, обладает детоксикационными свойствами и помогает печени очищать организм.
Кому лучше не пить чай матча
Нутрициолог также добавила, что в некоторых случаях чай матча может навредить. Например, если готовить себе напиток несколько раз в день, как обычный чай. «В чае матча содержится более высокая концентрация кофеина. Поэтому выпив привычные несколько чашек чая в день, можно получить кофеиновую передозировку», — предупреждает Ника Сергунина. И добавляет: «Людям с болезнями сердца, гипертонией и чувствительностью к кофеину следует ограничить употребление чая матча».
Также матча чай стоит с осторожностью пробовать людям, страдающим от заболеваний ЖКТ. Напиток может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка, изжогу, тошноту и боли в животе, особенно если пить его на голодный желудок.
«К недостаткам матчи также можно отнести высокое содержание свинца: во время роста листья активно впитывают свинец из окружающей среды. И выпив кружку матча вместе с заваркой, все содержание попадает внутрь организма», — предупредила нутрициолог. «Но это касается чая, который растет в Китае. Японский чай матча считается безопаснее, так как экологическая ситуация в стране намного лучше», — отметила она.
Как заваривать чай матча
Традиционный способ
Матча — это единственный чай, который употребляют вместе с заваркой. Чтобы заварить напиток по классическому японскому рецепту, понадобится часен, специальный венчик из бамбука.
Первым делом нужно нагреть воду в чайнике до 80 градусов. Выключить огонь можно сразу после того, как на дне появятся пузырьки. Затем горячей водой нужно нагреть стенки емкости, в которой будет завариваться чай: наполните ее до середины, а затем слейте воду и протрите миску.
Добавьте одну ложку чая матча в емкость и залейте ее 20 мл воды, тщательно перемешав смесь. Затем добавьте еще 80 мл горячей воды и начните взбивать напиток часеном, пока не появятся плотные пузырьки. Теперь можно переливать чай в чашку и пить, как только порошок осядет на дно.
Способ заваривания без часена
Чай матча можно заварить и без специальных японских атрибутов. Для этого нужно взять широкий стакан, мелкое сито, чайную ложку и металлический венчик.
Способ аналогичен традиционному: полторы чайной ложки порошка матча нужно просеять в широкий стакан, а затем влить 30 мл горячей воды. После этого нужно хорошенько перемешать жидкость с порошком, после чего добавить оставшиеся 100 мл воды. После этого железным венчиком нужно взбить напиток до появления пузырьков.
Способ заваривания без взбивания
Если взбивать напиток не хочется, то можно взять лишь банку с крышкой и чайную ложку. В сухую банку налейте 100 мл горячей воды, насыпьте туда половину чайной ложки порошка, а затем — закройте крышку и встряхивайте банку в течение 20 секунд, После этого напиток можно наливать в чашку и пить.
Как приготовить матча латте
Чтобы приготовить матча латте, нужно смешать в чашке одну чайную ложку порошка матча и столовую ложку теплой воды. Смесь необходимо перемешать до консистенции густой пасты. Затем осталось лишь нагреть 250 мл молока и взбить в нем пену, после чего смешать с матча.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.