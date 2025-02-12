Зеленский осознал, что членство Украины в НАТО маловероятно

Зеленский: вступление Украины в НАТО маловероятно из-за США
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Зеленский заявил, что Киев не допустят в НАТО
Зеленский заявил, что Киев не допустят в НАТО Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский признал, что членство Украины в НАТО маловероятно из-за противодействия со стороны США, Германии и Венгрии. Несмотря на это, он выразил уверенность в том, что Венгрия может изменить свою позицию по этому вопросу.

«Мы должны удвоить ее. Удвоить. Чтобы быть на одном уровне с российской армией. Трамп может предоставить гарантии безопасности Украине, не спрашивая Россию, и Европа могла бы помочь в финансировании. Ракеты, ракеты дальнего действия и Patriot». Есть ли «план Б», если ничего из этого невозможно? Это «план Б»», — заявил Зеленский в интервью The Economist.

Кроме того, Зеленский обозначил, что если Украина не станет членом НАТО, то стране придется стремиться к созданию собственной мощной оборонной системы. Он назвал это «планом Б», который предусматривает значительное укрепление украинской армии для достижения паритета с вооруженными силами России.

В декабре 2024 года запрос Украины о вступлении в НАТО был отклонен. Вместо этого альянс предложил сосредоточить усилия на мобилизации ресурсов. По мнению дипломатов, пересмотр этого решения альянсом в ближайшем будущем маловероятен, и основное внимание будет уделено поддержке Киева в укреплении его позиций на переговорах. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем обращении к международным коллегам выразил мнение, что членство в НАТО могло бы значительно подорвать аргументацию России в продолжении специальной военной операции.

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Глава Украины Владимир Зеленский признал, что членство Украины в НАТО маловероятно из-за противодействия со стороны США, Германии и Венгрии. Несмотря на это, он выразил уверенность в том, что Венгрия может изменить свою позицию по этому вопросу. «Мы должны удвоить ее. Удвоить. Чтобы быть на одном уровне с российской армией. Трамп может предоставить гарантии безопасности Украине, не спрашивая Россию, и Европа могла бы помочь в финансировании. Ракеты, ракеты дальнего действия и Patriot». Есть ли «план Б», если ничего из этого невозможно? Это «план Б»», — заявил Зеленский в интервью The Economist. Кроме того, Зеленский обозначил, что если Украина не станет членом НАТО, то стране придется стремиться к созданию собственной мощной оборонной системы. Он назвал это «планом Б», который предусматривает значительное укрепление украинской армии для достижения паритета с вооруженными силами России. В декабре 2024 года запрос Украины о вступлении в НАТО был отклонен. Вместо этого альянс предложил сосредоточить усилия на мобилизации ресурсов. По мнению дипломатов, пересмотр этого решения альянсом в ближайшем будущем маловероятен, и основное внимание будет уделено поддержке Киева в укреплении его позиций на переговорах. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем обращении к международным коллегам выразил мнение, что членство в НАТО могло бы значительно подорвать аргументацию России в продолжении специальной военной операции.
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