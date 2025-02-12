Путин обсудил с президентом Шаара российские военные базы в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой переходного периода Сирии Ахмедом аль-Шараа будущее российских военных баз в Сирии. Об этом сообщили в Кремле.
«Затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации», — написали в telegram-канале Кремля. Кроме того, оба лидера договорились о продолжении контактов для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Также во время первого телефонного разговора главы России Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда Шараа глава РФ выразил свою поддержку новому руководству страны, пожелав успехов в решении задач, направленных на благо народа Сирии. Российский президент также особо отметил, что РФ и Сирия связаны давними узами дружбы и взаимовыгодного партнерства.
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