Застройщик дал обещание мэру после протестов в Екатеринбурге

«Атом» гарантировал главе Екатеринбурга, что остановит работы в Березовой роще

12 февраля 2025 в 20:06 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов готовится ко встрече с недовольными Фото: Размик Закарян © URA.RU Компания «Атомстройкомплекс» гарантировала мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, что рядом с вырубленными деревьями в Березовой роще (Академический район) появится облагороженный лесной массив. Соответствующее письмо Орлов получил 12 февраля, рассказал он URA.RU. Он напомнил, что споры вокруг Березовой рощи длились несколько лет: мэрия пыталась запретить уничтожение «зеленой» зоны в 25 гектаров, но проиграла «Атому» в суде. При этом часть территории в переговорах чиновникам все же удалось отстоять. «Когда я четыре года назад пришел работать главой города, речь шла о пяти гектарах парковой зоны, все остальное должно быть застроено. Но мы за это время все-таки с пяти до 16 гектаров площадь парковой территории увеличили. И сегодня застройщик направил гарантийное письмо в мой адрес, что он обязуется за свой счет вот эти 16 гектаров привести в порядок», — поделился Орлов. Разработку документации по благоустройству «Атом» уже начал, добавил он. 11-го и 12 февраля Орлов общался с владельцем компании Валерием Ананьевым (инсайд URA.RU подтвердился). «Я его призвал закон не нарушать, дождаться решения суда (который заморозил любые работы на участке — прим. ред.). Чтобы, скажем так, общественное мнение не провоцировать на обострение конфликта», — рассказал мэр. Он также сообщил, что несколько раз общался с губернатором Евгением Куйвашевым: «Он в курсе ситуации». Было и Орлова общение с силовиками. При этом сам Куйвашев сказал URA.RU, что пока только вникает в проблему. «Вникну обязательно завтра», — заявил он. Новость по теме Суд запретил вырубку Березовой рощи в Екатеринбурге Конфликт начался утром 11 февраля. В Березовую рощу приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. Утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Следующее заседание намечено на 6 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Атомстройкомплекс» гарантировала мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, что рядом с вырубленными деревьями в Березовой роще (Академический район) появится облагороженный лесной массив. Соответствующее письмо Орлов получил 12 февраля, рассказал он URA.RU. Он напомнил, что споры вокруг Березовой рощи длились несколько лет: мэрия пыталась запретить уничтожение «зеленой» зоны в 25 гектаров, но проиграла «Атому» в суде. При этом часть территории в переговорах чиновникам все же удалось отстоять. «Когда я четыре года назад пришел работать главой города, речь шла о пяти гектарах парковой зоны, все остальное должно быть застроено. Но мы за это время все-таки с пяти до 16 гектаров площадь парковой территории увеличили. И сегодня застройщик направил гарантийное письмо в мой адрес, что он обязуется за свой счет вот эти 16 гектаров привести в порядок», — поделился Орлов. Разработку документации по благоустройству «Атом» уже начал, добавил он. 11-го и 12 февраля Орлов общался с владельцем компании Валерием Ананьевым (инсайд URA.RU подтвердился). «Я его призвал закон не нарушать, дождаться решения суда (который заморозил любые работы на участке — прим. ред.). Чтобы, скажем так, общественное мнение не провоцировать на обострение конфликта», — рассказал мэр. Он также сообщил, что несколько раз общался с губернатором Евгением Куйвашевым: «Он в курсе ситуации». Было и Орлова общение с силовиками. При этом сам Куйвашев сказал URA.RU, что пока только вникает в проблему. «Вникну обязательно завтра», — заявил он. Конфликт начался утром 11 февраля. В Березовую рощу приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. Утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Следующее заседание намечено на 6 марта.