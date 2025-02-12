«Организованная травля»: Лолита Милявская прокомментировала отмену концертов

Певица Лолита Милявская в разговоре с URA.RU высказалась об отмене своего концерта, который был запланирован на 13 февраля. Артистка объяснила травлей общественников то, что происходит сейчас в ее творческой жизни.
«Это называется организованная травля. Она происходит по определенным методичкам, которые я уже опубликовала. Я не знаю, чем заслужила такую честь — тратить на меня такие деньги», — объяснила певица.
Лолита должна была выступать в Томске, однако организатор вдруг сообщил, что концерт отменяется по причине якобы неоплаченной аренды. Певица уверяет, что все платежи были выполнены. Отмена происходит уже не первый раз, при этом организаторы даже не всегда считают необходимым озвучить причину.
«Кто присылает письма, что у них „замена кабеля“, а кто-то просто в открытую говорит: „Не хочу, чтобы она была в зале“. И это несмотря на то, что билеты проданы были».
За всеми отменами концертов стоят общественники, которые объявили ей войну, считает певица. Своими действиями они пытаются испортить Милявской не только гастрольную жизнь, но и репутацию. «Это работа общественников „Русская община“. Я их назвала „Группой геронтофилов“, поскольку они, молодые мужики, бегают за одной пожилой женщиной. Им совершенно плевать на мнение тех людей, которые хотят пойти на мой концерт и заплатили за билет. Я называю это демократией: одни больше кричат, другие не кричат, а делом занимаются. А сейчас думаю: а нужна ли нам демократия?» — поделилась исполнительница.
Лолита не собирается опускать руки. Она решительно настроена наказать мешающих ей жить общественников. Певица готовит обращение в Следственный комитет с просьбой проверить их на экстремизм. А пока что Милявская активно работает. «Я не могу без нее (работы — прим. ред.) сидеть — сразу дурнею внешне», — пошутила певица.
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