«Осиновый лист» и «команда бомжей»: громкие высказывания Винер, главного тренера гимнастов РФ

Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер ушла в отставку. Теперь она будет готовить не спортсменок, а тренеров. За свою карьеру она участвовала в целой череде скандалов: критиковала собственных учениц-гимнасток, судей в Токио, из-за которых проиграла российская сторона, и спортсменов, решивших выступать в Париже без флага и гимна. Эти и другие скандальные истории, в которых принимала участие Винер — в материале URA.RU.
Олимпиада в Токио
На Олимпийских играх в Японии российскую сторону представляли две гимнастки — сестры Дина и Арина Аверины. Их соперницей стала израильтянка Линой Ашрам. Несмотря на то, что она почти всегда уступала сестрам, на этих играх израильская спортсменка показала лучшее из своих выступлений. Однако в решающем упражнении она потеряла ленту.
Судьи не учли этого факта и объявили о победе Ашрам. Это возмутило и болельщиков, и тренеров сборной России, в частности — Винер. Она назвала это главной трагедией Олимпиады и обвинила судейский состав в необъективности.
"Это (Такое судейство, — прим. URA.RU) — главная трагедия Олимпиады. Так было и в Греции, когда Немову поставили такую низкую оценку. Линой Ашрам получила ужасную оценку: у нее упала лента — и ей надо было снимать больше 1,5 балла. Технический комитет должен был сказать свое резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери, можно было бы что-то вякать, но эта потеря с лентой сняла все вопросы чистоты судейства", — рассказывала тренер сборной по гимнастике.
Она также подчеркнула, что с 2013 года технический комитет FIG, который отклонил жалобу российской стороны на необъективное судейство, возглавлялся представительницей России Натальей Кузьминой. По словам Винер, именно она была там главным человеком, который отвечал и за судейство, и за мировые тренды в спорте. Тренер обвинила Кузьмину в нежелании отстаивать российские интересы и сделала ее синонимом поражения РФ на Олимпиаде в Токио.
На послеолимпийском совете по спорту, Винер донесла это до президента РФ Владимира Путина. Она отметила, что гимнасты из России более 20 лет выигрывали Игры, за месяц до соревнования в Токио заняли призовое место в чемпионате Европы. А при своем ставленнике не смогли добиться первенства, хотя имели на это все основания.
"Когда мы выдвигаем наших людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не показывать всему миру, что им Россия безразлична. И не думать только о своем "Я", — заявила Винер.
После этого Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов в FIG. За это саму Винер впоследствии отстранили от FIG на два года без особых причин.
Критика олимпийской чемпионки
Тренер отчитала олимпийскую чемпионку Маргариту Мамун на видео, которое стало частью документального фильма «За пределом». На кадрах видно, как Винер, стоя перед Мамун, оскорбляет ее и заявляет, что она не нужна в спорте.
"Ты полное говно. Единственный элемент, который у тебя был (выполнен хорошо, — прим. URA.RU), я тебе сказала, какой. Ты дрожала как осиновый лист. Значит, тебе еще поставили [оценку] за красивые глазки", — говорила тренер.
После выхода фильма Винер подверглась критике. Сама олимпийская чемпионка сравнивала тренера с жестким родителем и вспоминала, что та сделала много хорошего для нее. Сама тренер говорила, что всегда любила Мамун, но звезду спорта на одной любви не воспитаешь. «Любовь, как писал Омар Хайям, — это не соловьиные стоны. Жизнь свою отдавать, умирая, — любовь!», — отмечала Винер.
Критика российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
На Олимпийских играх в Париже, проводившихся в 2024 году, российским спортсменам запретили выступать под своим флагом. Несмотря на это, в них решили принять участие 16 россиян. Винер тогда заявила, что нейтральный статус для спортсмена — унизительно. По ее мнению, без флага, гимна и болельщиков может выступать только «команда бомжей». Позже тренер отмечала, что вместо слова бомж говорила слова «люди без родины» и «люди-беженцы», ее слова исковеркали в СМИ.
Подтасовка на играх БРИКС в Казани
Летом 2024 года тренера заподозрили в организации заговора судей на играх БРИКС в Казани. Тогда главная судья Айсель Гасанова написала отчет в Минспорт, где заявила о завышенных оценках у спортсменок сборной РФ. По ее мнению, это связано с давлением Винер. Спустя некоторое время президент РФ Владимир Путин исключил женщину из состава совета при главе государства по развитию физкультуры и спорта. Все это могло повлиять на уход тренера в отставку.
При этом данное событие является своеобразным концом эпохи. За годы ее руководства российские гимнастки заработали 51 олимпийскую медаль и 416 других наград.
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