Что означают переговоры Путина и Трампа, закончится ли СВО на Украине: объяснение политолога РАН

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом может сигнализировать о начале переговорного процесса по Украине, но его исход пока неясен. Об этом URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Он подчеркнул, что данное событие может стабилизировать российско-американские отношения.
«Ну, это только начало, как бы они договорились о начале переговорного процесса, но как будут проходить и чем закончатся переговоры — еще неизвестно», — отметил в разговоре с URA.RU Блохин в ответ на вопрос, близка ли развязка украинского конфликта. Он также подчеркнул, что данный разговор является «сигналом к диалогу».
Блохин выразил мнение, что телефонные переговоры можно рассматривать как позитивный момент в стабилизации отношений между двумя странами. По его словам, США решили изменить подход к России. «Эволюция подходов произошла, от принесения России стратегического поражения на Украине при [экс-президенте США Джо] Байдене до заморозки конфликта — это тоже отчасти прогресс. Поэтому изменение подхода США видно», — заявил Блохин.
Владимир Путин и Дональд Трамп 12 февраля провели продолжительный телефонный разговор. Он длился около полутора часов. Во время беседы главы государств обсудили ряд ключевых тем, среди которых были вопросы ближневосточного урегулирования, украинский кризис и состояние двусторонних отношений между двумя странами.
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