Власти Ямала вдвое увеличили число волонтеров для уборки мазута в Анапе

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Ямальцы подали почти 400 заявок на включение в отряд
Ямальцы подали почти 400 заявок на включение в отряд Фото:

В отряд волонтеров из ЯНАО, который отправится в Анапу для уборки побережья от мазута, войдет 30 человек. Таким образом число добровольцев было увеличено вдвое. Об этом в соцсети сообщил глава молодежного департамента округа Наиль Хайруллин.

«Спасибо каждому, кто откликнулся на призыв помочь морю. Приняли решение увеличить делегацию вдвое: 30 добровольцев с опытом в геологии, ветеринарии, экологии, медицине, ЧС и поиске», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале.

Всего ямальцы отправили 389 заявок на включение в отряд волонтеров для расчистки побережья Анапы от мазута. Экспедиция будет первой, но не последней — те, кто не вошел в не, будут добавлены в резерв для последующих поездок. Хайруллин добавил, что даты поездки будут скорректированы из-за погоды.

Изначально в команду волонтеров для очистки побережья Анапы планировалось включить только 15 человек, однако из-за большого количества заявок и высокой активности жителей Ямала, число участников было увеличено. Только за первые сутки после объявления о сборе команды поступило более 200 заявок.

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В отряд волонтеров из ЯНАО, который отправится в Анапу для уборки побережья от мазута, войдет 30 человек. Таким образом число добровольцев было увеличено вдвое. Об этом в соцсети сообщил глава молодежного департамента округа Наиль Хайруллин. «Спасибо каждому, кто откликнулся на призыв помочь морю. Приняли решение увеличить делегацию вдвое: 30 добровольцев с опытом в геологии, ветеринарии, экологии, медицине, ЧС и поиске», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале. Всего ямальцы отправили 389 заявок на включение в отряд волонтеров для расчистки побережья Анапы от мазута. Экспедиция будет первой, но не последней — те, кто не вошел в не, будут добавлены в резерв для последующих поездок. Хайруллин добавил, что даты поездки будут скорректированы из-за погоды. Изначально в команду волонтеров для очистки побережья Анапы планировалось включить только 15 человек, однако из-за большого количества заявок и высокой активности жителей Ямала, число участников было увеличено. Только за первые сутки после объявления о сборе команды поступило более 200 заявок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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