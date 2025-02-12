Белый дом после переговоров назвал Путина противником Трампа

Президент США Дональд Трамп рассматривает Россию и ее лидера Владимира Путина как конкурентов, однако он видит важность в поддержании дипломатических отношений. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Страна рассматривает Путина и Россию как конкурента в регионе, а иногда и как противника. Но, как неоднократно заявлял президент, он ценит дипломатические отношения», — сказала Левитт в ходе брифинга на площадке Белого дома. Также она заявила, что лидер США предпочитает находить точки соприкосновения и выступать с критикой, когда это необходимо, руководствуясь принципом достижения мира через силу.
Переговоры Путина и Трампа произошли 12 февраля. Лидеры двух стран беседовали по телефону. Подробности о беседе — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.