12 февраля 2025

Белый дом после переговоров назвал Путина противником Трампа

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Трамп рассматривает Россию как конкурента, заявили в Белом доме
Трамп рассматривает Россию как конкурента, заявили в Белом доме Фото:
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Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает Россию и ее лидера Владимира Путина как конкурентов, однако он видит важность в поддержании дипломатических отношений. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Страна рассматривает Путина и Россию как конкурента в регионе, а иногда и как противника. Но, как неоднократно заявлял президент, он ценит дипломатические отношения», — сказала Левитт в ходе брифинга на площадке Белого дома. Также она заявила, что лидер США предпочитает находить точки соприкосновения и выступать с критикой, когда это необходимо, руководствуясь принципом достижения мира через силу.

Переговоры Путина и Трампа произошли 12 февраля. Лидеры двух стран беседовали по телефону. Подробности о беседе — в материале URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп рассматривает Россию и ее лидера Владимира Путина как конкурентов, однако он видит важность в поддержании дипломатических отношений. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «Страна рассматривает Путина и Россию как конкурента в регионе, а иногда и как противника. Но, как неоднократно заявлял президент, он ценит дипломатические отношения», — сказала Левитт в ходе брифинга на площадке Белого дома. Также она заявила, что лидер США предпочитает находить точки соприкосновения и выступать с критикой, когда это необходимо, руководствуясь принципом достижения мира через силу. Переговоры Путина и Трампа произошли 12 февраля. Лидеры двух стран беседовали по телефону. Подробности о беседе — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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