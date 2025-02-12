Власти Нижневартовска взялись за трудоустройство участников СВО

В Нижневартовске (ХМАО) открылась ярмарка трудоустройства для ветеранов спецоперации. Об этом с соцсети заявил Мэр города Дмитрий Кощенко.
«В Центральной библиотеке Нижневартовска открылась ярмарка трудоустройства для участников СВО», — сообщил Кощенко в своем telegram-канале. Там ветераны могут пройти собеседование с будущими работодателями и получить консультацию по мерам поддержки в сфере трудоустройства.
Губернатор Югры Руслан Кухарук ранее поручил участникам программы «Мастер государственного управления» подготовить предложения, которые мотивируют компании создавать рабочие места для бывших бойцов. Власти ХМАО также планируют оказывать поддержку участникам СВО, которые хотят заниматься бизнесом.
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