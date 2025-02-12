ГД рассмотрит закон о покупке и продаже жилья по биометрии

Госдума в феврале планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который предусматривает использование биометрии при сделках с недвижимостью. Поддержку инициативе выразили Счетная палата и правовое управление нижней палаты парламента, сообщают «Известия».
«Первое чтение законопроекта планируется провести в феврале. Мы поддерживаем эту инициативу. Она поможет дополнительно защитить граждан от мошенников, которые зачастую могут продать квартиры дистанционно, без личного присутствия собственников», — приводят «Известия» слова Андрея Свинцова, заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Законопроект был разработан Росреестром и предлагает изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости», включая внедрение Единой биометрической системы (ЕБС) для подачи документов на регистрацию недвижимости в электронном виде. Внедрение биометрии усилит защиту сделок в режиме онлайн и обеспечит дополнительную защиту имущественных прав граждан. Новые нормы планируется ввести в действие с 1 июля 2026 года после необходимых доработок информационных систем Росреестра.
Развитие цифровых сервисов в сфере недвижимости активно продвигается в России, что подтверждается внедрением новых функций на портале «Госуслуги». Они позволяют дистанционно проводить сделки и проверять юридическую чистоту объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.