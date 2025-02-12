12 февраля 2025

ГД рассмотрит закон о покупке и продаже жилья по биометрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Сделки по биометрии должны защитить граждан от мошенничества
Сделки по биометрии должны защитить граждан от мошенничества Фото:

Госдума в феврале планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который предусматривает использование биометрии при сделках с недвижимостью. Поддержку инициативе выразили Счетная палата и правовое управление нижней палаты парламента, сообщают «Известия». 

«Первое чтение законопроекта планируется провести в феврале. Мы поддерживаем эту инициативу. Она поможет дополнительно защитить граждан от мошенников, которые зачастую могут продать квартиры дистанционно, без личного присутствия собственников», — приводят «Известия» слова Андрея Свинцова, заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Законопроект был разработан Росреестром и предлагает изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости», включая внедрение Единой биометрической системы (ЕБС) для подачи документов на регистрацию недвижимости в электронном виде. Внедрение биометрии усилит защиту сделок в режиме онлайн и обеспечит дополнительную защиту имущественных прав граждан. Новые нормы планируется ввести в действие с 1 июля 2026 года после необходимых доработок информационных систем Росреестра.

Развитие цифровых сервисов в сфере недвижимости активно продвигается в России, что подтверждается внедрением новых функций на портале «Госуслуги». Они позволяют дистанционно проводить сделки и проверять юридическую чистоту объектов.

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Госдума в феврале планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который предусматривает использование биометрии при сделках с недвижимостью. Поддержку инициативе выразили Счетная палата и правовое управление нижней палаты парламента, сообщают «Известия».  «Первое чтение законопроекта планируется провести в феврале. Мы поддерживаем эту инициативу. Она поможет дополнительно защитить граждан от мошенников, которые зачастую могут продать квартиры дистанционно, без личного присутствия собственников», — приводят «Известия» слова Андрея Свинцова, заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Законопроект был разработан Росреестром и предлагает изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости», включая внедрение Единой биометрической системы (ЕБС) для подачи документов на регистрацию недвижимости в электронном виде. Внедрение биометрии усилит защиту сделок в режиме онлайн и обеспечит дополнительную защиту имущественных прав граждан. Новые нормы планируется ввести в действие с 1 июля 2026 года после необходимых доработок информационных систем Росреестра. Развитие цифровых сервисов в сфере недвижимости активно продвигается в России, что подтверждается внедрением новых функций на портале «Госуслуги». Они позволяют дистанционно проводить сделки и проверять юридическую чистоту объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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