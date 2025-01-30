В России ускорят сделки купли-продажи недвижимости

На портале «Госуслуги» появились новые возможности быстро подготовить и провести сделку купли-продажи недвижимости или земельных участков. О новых и доработанных сервисах URA.RU рассказали в аппарате вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Новые услуги помогут быстрее проверить юридическую чистоту сделки и добросовестность продавца, считает член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова.
«В 2024 году государственные услуги и сервисы стали запускаться после тщательной проработки в части их клиентоцентричности и удобства получения гражданами и бизнесом. Активно внедрялись также сервисы «жизненные ситуации», которые помогают людям при разных обстоятельствах получать госуслуги комплексно, быстро, без лишних визитов в ведомства. В 2025 году мы продолжаем работать над упрощением процедур получения госуслуг и развитием проактивных форматов их оказания», — сказал Дмитрий Григоренко.
В числе новых услуг возможность дистанционно получить новую форму выписки из ЕГРН об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав и (или) обременениях объекта недвижимости. Теперь можно прекратить, приостановить или возобновить процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении земельных участков, зданий, помещений, сооружений, машиномест и объектов незавершенного строительства. Также эти объекты можно снять с госучета при отсутствии в ЕГРН зарегистрированных прав. Кроме того, теперь можно вернуть плату за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и переплату по государственным пошлинам, если такие были в течение трех лет.
Новые услуги облегчат жизнь участников рынка недвижимости и повысят прозрачность при подготовке и проведении сделок, считает член Гильдии риэлторов Московской области Наталья Перескокова. Возможность дистанционно получить новую форму выписки из ЕГРН об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав и (или) обременениях объекта недвижимости ускорят проверку юридической чистоты сделки. Например, в выписке будет указано, есть ли у квартиры ипотека или аренда, которые мешают продаже. Продавец более оперативно предоставит информацию покупателю или риелтору.
«Юридическая чистота сделки — это очень серьезная и глубокая процедура, — уточнила эксперт. — Если говорить о нас, о профессионалах, то мы проверяем квартиру на 58 рисков. Обычный человек этого сделать не сможет, потому что просто не обладает необходимыми знаниями, навыками и ресурсами.
Во время проверки квартиры, чтобы соблюсти критерии добросовестности приобретателя, необходимо запросить у продавца ряд документов и выписок с Госуслуг, потому что они могут быть выданы только собственнику. Например, мы просим предоставить выписку ЕГРН из Росреестра или кредитную историю из Бюро кредитных историй. Дистанционное получение выписок значительно сокращает время проверки».
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