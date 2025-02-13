На территории Липецка и округа объявили опасность атаки БПЛА

На территории Липецка и Липецкого муниципального округа объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — написал Артамонов в своем telegram-канале.
Тем, кто находится на улице, он советует зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. В безопасном месте следует оставаться до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
В последнее время регионы России активно разрабатывают и внедряют планы реакции на возможные атаки беспилотников. Например, в Челябинской области был создан информационный ролик, который описывает признаки угрозы от БПЛА и действия граждан в случае атаки, включая необходимость скрыться в защищенных помещениях и избегать паники.
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