На территории Липецка и округа объявили опасность атаки БПЛА

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Об опасности атаки БПЛА сообщил глава региона Игорь Артамонов
Об опасности атаки БПЛА сообщил глава региона Игорь Артамонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Липецка и Липецкого муниципального округа объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — написал Артамонов в своем telegram-канале.

Тем, кто находится на улице, он советует зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. В безопасном месте следует оставаться до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

В последнее время регионы России активно разрабатывают и внедряют планы реакции на возможные атаки беспилотников. Например, в Челябинской области был создан информационный ролик, который описывает признаки угрозы от БПЛА и действия граждан в случае атаки, включая необходимость скрыться в защищенных помещениях и избегать паники.

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На территории Липецка и Липецкого муниципального округа объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Тем, кто находится на улице, он советует зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. В безопасном месте следует оставаться до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА». В последнее время регионы России активно разрабатывают и внедряют планы реакции на возможные атаки беспилотников. Например, в Челябинской области был создан информационный ролик, который описывает признаки угрозы от БПЛА и действия граждан в случае атаки, включая необходимость скрыться в защищенных помещениях и избегать паники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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