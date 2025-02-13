WSJ: Китай предложил организовать встречу Трампа и Путина по Украине

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Китай пригласил Путина и Трампа на встречу без Зеленского
Китай пригласил Путина и Трампа на встречу без Зеленского Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Китай предложил свою страну в качестве площадки для проведения переговоров по конфликту на Украине с президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом без участия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил The Wall Street Journal. На Западе предложение Китая было встречено скептически.

«Китайские чиновники в последние недели через посредников направили предложение команде Трампа о проведении саммита между двумя лидерами и содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия», — говорится в материале. Отмечается, что саммит планируется без участия Зеленского. 

WSJ утверждает, что Китай пытается сыграть роль миротворца на Украине. Только США и Европа настроены скептически, учитывая тесные связи Пекина с Москвой. Предложение Китая уже вызвало негативную реакцию в США и Европе, так как перспектива переговоров о будущем Украины без участия ее собственного президента противоречит давнему принципу Запада о включении Украины в любые переговоры, касающиеся ее будущего.

Трамп заявил, что 12 февраля провел длинный телефонный разговор с Путиным. По его словам, беседа касалась Украины, Ближнего Востока и других тем. Все подробности — в материале URA.RU

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Китай предложил свою страну в качестве площадки для проведения переговоров по конфликту на Украине с президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом без участия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил The Wall Street Journal. На Западе предложение Китая было встречено скептически. «Китайские чиновники в последние недели через посредников направили предложение команде Трампа о проведении саммита между двумя лидерами и содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия», — говорится в материале. Отмечается, что саммит планируется без участия Зеленского.  WSJ утверждает, что Китай пытается сыграть роль миротворца на Украине. Только США и Европа настроены скептически, учитывая тесные связи Пекина с Москвой. Предложение Китая уже вызвало негативную реакцию в США и Европе, так как перспектива переговоров о будущем Украины без участия ее собственного президента противоречит давнему принципу Запада о включении Украины в любые переговоры, касающиеся ее будущего. Трамп заявил, что 12 февраля провел длинный телефонный разговор с Путиным. По его словам, беседа касалась Украины, Ближнего Востока и других тем. Все подробности — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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