Минобороны показало видео с ударами по автоколонне МАГАТЭ

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ВСУ атаковали колону МАГАТЭ из БПЛА и артиллерии, заявили в Минобороны РФ
ВСУ атаковали колону МАГАТЭ из БПЛА и артиллерии, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России заявило о нарушении Украиной условий безопасности, предусмотренных для работы миссии МАГАТЭ. Ведомство опубликовало кадры, которые подтверждают использование украинскими военными беспилотников и артиллерии против автоколонны МАГАТЭ 12 февраля.

В Минобороны отметили, что военные выполнили все обязательства по обеспечению безопасности и установлению «режима тишины». Уточнив, что украинская сторона нарушила данные условия. Видео от Минобороны публикует РИА Новости. 

Согласно ранее опубликованным данным, колонна, включающая в себя военных Российской Федерации и специалистов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), стала объектом нападения во время выезда из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Атака была осуществлена с использованием дронов и минометов.

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Министерство обороны России заявило о нарушении Украиной условий безопасности, предусмотренных для работы миссии МАГАТЭ. Ведомство опубликовало кадры, которые подтверждают использование украинскими военными беспилотников и артиллерии против автоколонны МАГАТЭ 12 февраля. В Минобороны отметили, что военные выполнили все обязательства по обеспечению безопасности и установлению «режима тишины». Уточнив, что украинская сторона нарушила данные условия. Видео от Минобороны публикует РИА Новости.  Согласно ранее опубликованным данным, колонна, включающая в себя военных Российской Федерации и специалистов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), стала объектом нападения во время выезда из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Атака была осуществлена с использованием дронов и минометов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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