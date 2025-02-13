Минобороны показало видео с ударами по автоколонне МАГАТЭ

Министерство обороны России заявило о нарушении Украиной условий безопасности, предусмотренных для работы миссии МАГАТЭ. Ведомство опубликовало кадры, которые подтверждают использование украинскими военными беспилотников и артиллерии против автоколонны МАГАТЭ 12 февраля.
В Минобороны отметили, что военные выполнили все обязательства по обеспечению безопасности и установлению «режима тишины». Уточнив, что украинская сторона нарушила данные условия. Видео от Минобороны публикует РИА Новости.
Согласно ранее опубликованным данным, колонна, включающая в себя военных Российской Федерации и специалистов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), стала объектом нападения во время выезда из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Атака была осуществлена с использованием дронов и минометов.
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