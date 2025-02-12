Власти ХМАО помогают бизнесу в получении доступных кредитов

Власти Югры выделили дополнительные деньги для докапитализации югорской региональной микрокредитной компании (ЮРМК) и югорской региональной гарантийной организации (ЮРГО). Это позволило увеличить объемы кредитования для малого и среднего бизнеса, о чем URA.RU сообщили в окружном департаменте экономического развития.
«После докапитализации на 1 млрд рублей гарантийный капитал ЮГРО вырос до 3 млрд рублей, фонд ЮРМКК подрос до 1,716 млрд рублей. Средства обеих организаций помогают бизнесу получать гарантии по кредитам и микрозаймы до 5 млн рублей под низку ставку — от 1-12 % годовых на три года», — сообщили URA.RU в депэконом развития ХМАО.
Возможность взять «дешевые» деньги или получить большой кредит, не имея залога, предприниматели ХМАО активно используют. Такая форма поддержки позволяет открыть дело с нуля или развивать имеющийся бизнес.
«Обычный банковский кредит — условия были бы намного тяжелее. Пока закупили необходимое оборудование, подготовили помещение, прошло несколько месяцев, прежде чем пришли первые клиенты», — рассказала Оксана Шмакова, которая получила заем 1,7 млн рублей на покупку учебного оборудования для своего Центра интеллектуального и спортивного развития «Школа Енота „МК“ в Советском районе. В целом докапитализация ЮРМК позволила выдать 328 займов на сумму почти 960 млн рублей.
Партнерство с ЮРГО и его гарантийная поддержка, к примеру, позволили компании «ТТКОМ» предоставлять жителям удаленных населенных пунктов стабильную связь и доступ в интернет. Всего благодаря докапитализации ЮРГО в 2024 году предприниматели привлекли 7,2 млрд рублей заемных средств.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО выступили с инициативой о комплексной поддержке участников СВО, которые хотят заниматься бизнесом. В Югре уже реализуется комплексная программа «СВОй бизнес».
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