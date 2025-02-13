В Европе подсчитали траты на Украину на ближайшие 10 лет

Оборонные расходы на Украину могут превысить три триллиона долларов. Как сообщают западные СМИ, речь идет о перспективе в ближайшие 10 лет
«Защита Украины и расширение собственных вооруженных сил могут обойтись крупнейшим державам Европы в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет», — передает Bloomberg ссылкой на собственный анализ. Отмечается, что в ближайшие десять лет ЕС может потратить 175 миллиардов долларов на восстановление ВСУ.
При этом 30 миллиардов уйдет на поддержку 40-тысячной группировки миротворцев на Украине и еще 230 миллиардов на восстановление зданий и инфраструктуры страны. Большая часть расходов будет направлена на укрепление вооруженных сил ЕС, что потребует увеличения оборонных расходов стран альянса до 3,5% от их ВВП, включая закупки ПВО и ракетных систем.
Если финансирование этих расходов будет осуществляться за счет долга, это приведет к необходимости дополнительных заимствований на сумму 2,7 триллиона долларов у пяти крупнейших европейских членов НАТО — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Это обязательство, к которому Европа в значительной степени не готова, выявит давние проблемы в оборонном секторе ЕС.
В контексте увеличения оборонных расходов Европы генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее подчеркнул, что проигрыш Украины может привести к необходимости новых затрат для альянса. По его словам, речь идет о дополнительных триллионах долларов.
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