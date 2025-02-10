Челябинские полицейские с военкоматом и ФСБ пришли в аэропорт проверять мигрантов

Полицейские провели рейд в аэропорту Челябинска по проверке мигрантов, прибывших внутренним авиарейсом. Всего в этом году выявлено 1,4 тысячи миграционных нарушений, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В аэропорту Челябинска проверялись иностранные граждане, прибывшие внутренним авиарейсом, и встречающие их в аэропорту, на законность пребывания в РФ, розыск и причастность к совершению преступлений. Рейд проводили сотрудники управления по вопросам миграции совместно с Южно-Уральским линейным Управлением МВД России на транспорте, областным Управлением ФСБ России, Пограничным Управлением Федеральной службы безопасности, 308 военным следственным отделом СК РФ и военным комиссариатом», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Добровольно дактилоскопию прошли четверо иностранцев. Для точного определения личности использовался мобильный биометрический терминал. Некоторым мигрантам, приобретшим российское гражданство, вручены повестки в военкома.
В этом году пресечено почти 1,4 тысячи административных правонарушений. Принято 219 решений об административном выдворении мигрантов за пределы страны. Мероприятия по проверке иностранных граждан в Челябинске будут продолжены, сообщил Юрий Пятков, инспектор по особым поручениям регионального УВМ ГУ МВД России.
Полицейские ранее проверили мигрантов на рынках Курчатовского и Металлургического районов Челябинска. Силовики проконтролировали соблюдение норм миграционного законодательства.
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