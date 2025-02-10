10 февраля 2025

Челябинские полицейские с военкоматом и ФСБ пришли в аэропорт проверять мигрантов

Полицейские встретили мигрантов, прилетевших в аэропорт Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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На этот раз силовики проверили мигрантов, прибывающих внутренним рейсом (архивное фото)
На этот раз силовики проверили мигрантов, прибывающих внутренним рейсом (архивное фото) Фото:

Полицейские провели рейд в аэропорту Челябинска по проверке мигрантов, прибывших внутренним авиарейсом. Всего в этом году выявлено 1,4 тысячи миграционных нарушений, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В аэропорту Челябинска проверялись иностранные граждане, прибывшие внутренним авиарейсом, и встречающие их в аэропорту, на законность пребывания в РФ, розыск и причастность к совершению преступлений. Рейд проводили сотрудники управления по вопросам миграции совместно с Южно-Уральским линейным Управлением МВД России на транспорте, областным Управлением ФСБ России, Пограничным Управлением Федеральной службы безопасности, 308 военным следственным отделом СК РФ и военным комиссариатом», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Добровольно дактилоскопию прошли четверо иностранцев. Для точного определения личности использовался мобильный биометрический терминал. Некоторым мигрантам, приобретшим российское гражданство, вручены повестки в военкома.

В этом году пресечено почти 1,4 тысячи административных правонарушений. Принято 219 решений об административном выдворении мигрантов за пределы страны. Мероприятия по проверке иностранных граждан в Челябинске будут продолжены, сообщил Юрий Пятков, инспектор по особым поручениям регионального УВМ ГУ МВД России.

Полицейские ранее проверили мигрантов на рынках Курчатовского и Металлургического районов Челябинска. Силовики проконтролировали соблюдение норм миграционного законодательства.

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Полицейские провели рейд в аэропорту Челябинска по проверке мигрантов, прибывших внутренним авиарейсом. Всего в этом году выявлено 1,4 тысячи миграционных нарушений, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В аэропорту Челябинска проверялись иностранные граждане, прибывшие внутренним авиарейсом, и встречающие их в аэропорту, на законность пребывания в РФ, розыск и причастность к совершению преступлений. Рейд проводили сотрудники управления по вопросам миграции совместно с Южно-Уральским линейным Управлением МВД России на транспорте, областным Управлением ФСБ России, Пограничным Управлением Федеральной службы безопасности, 308 военным следственным отделом СК РФ и военным комиссариатом», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Добровольно дактилоскопию прошли четверо иностранцев. Для точного определения личности использовался мобильный биометрический терминал. Некоторым мигрантам, приобретшим российское гражданство, вручены повестки в военкома. В этом году пресечено почти 1,4 тысячи административных правонарушений. Принято 219 решений об административном выдворении мигрантов за пределы страны. Мероприятия по проверке иностранных граждан в Челябинске будут продолжены, сообщил Юрий Пятков, инспектор по особым поручениям регионального УВМ ГУ МВД России. Полицейские ранее проверили мигрантов на рынках Курчатовского и Металлургического районов Челябинска. Силовики проконтролировали соблюдение норм миграционного законодательства.
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