12 февраля 2025

Силовики штурмом брали особняк криминального авторитета в Екатеринбурге. Видео

Штурм силовиков дома авторитета Гасанова в Екатеринбурге попал на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения криминальному авторитету Марселю Гасанову. Екатеринбург , гасанов марсель
Гасанов был задержан 11 февраля, а 12-го отправлен на два месяца под арест Фото:
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Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова

Силовики не раз брали штурмом особняк криминального авторитета Марселя Гасанова в Екатеринбурге. Одно из таких задержаний попало на видео. Как пояснил URA.RU источник в правоохранительных органах, эти обыски прошли еще пару лет назад.

Как видно на кадрах, опубликованных telegram-каналом, близким к администрации Екатеринбурга, вооруженные оперативники перемахивают через высокий забор коттеджа близ озера Шарташ и заходят в дом. Среди дорогого убранства бросается в глаза автомат, который лежит возле камина. Марселя и двух его гостей кладут на пол. Хозяин кричит, что в жилище находится его жена с семьей. «Это видео не с недавних мероприятий. Оно снято раньше», — пояснил источник агентства.

Под недавними мероприятиями он имеет в виду обыски у Гасанова, которые прошли 11 февраля в квартире и коттедже авторитета. Сам он был арестован. Положенцу вменяют «воровскую» статью — «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (210.1 УК РФ). Он вину не признает и считает, что дело сфабриковано из-за его конфликта с ОБОП. Подробнее о последних событиях с криминальным авторитетом, — в сюжете URA.RU.

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Силовики не раз брали штурмом особняк криминального авторитета Марселя Гасанова в Екатеринбурге. Одно из таких задержаний попало на видео. Как пояснил URA.RU источник в правоохранительных органах, эти обыски прошли еще пару лет назад. Как видно на кадрах, опубликованных telegram-каналом, близким к администрации Екатеринбурга, вооруженные оперативники перемахивают через высокий забор коттеджа близ озера Шарташ и заходят в дом. Среди дорогого убранства бросается в глаза автомат, который лежит возле камина. Марселя и двух его гостей кладут на пол. Хозяин кричит, что в жилище находится его жена с семьей. «Это видео не с недавних мероприятий. Оно снято раньше», — пояснил источник агентства. Под недавними мероприятиями он имеет в виду обыски у Гасанова, которые прошли 11 февраля в квартире и коттедже авторитета. Сам он был арестован. Положенцу вменяют «воровскую» статью — «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (210.1 УК РФ). Он вину не признает и считает, что дело сфабриковано из-за его конфликта с ОБОП. Подробнее о последних событиях с криминальным авторитетом, — в сюжете URA.RU.
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