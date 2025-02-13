Илон Маск посоветовал США перестать вмешиваться в дела других стран

США необходимо прекратить вмешиваться в дела других стран. С таким предложением выступил Бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления США Илон Маск. Об этом американец заявил во время выступления на Всемирном саммите правительств в ОАЭ.
«Были времена, когда США были такими, как бы напористыми в международных делах... думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду», — заявил Маск, подчеркну важность сосредоточения властей на внутренних проблемах США. Его слова передает РИА «Новости».
Дополнительно Маск отметил, что текущая администрация США в этом плане встает на истинный путь. По мнению бизнесмена, нынешние власти проявляют меньше интереса к вмешательству в дела других государств.
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