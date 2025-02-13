Илон Маск посоветовал США перестать вмешиваться в дела других стран

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Маск предложил властям США перестать продвигать смену режимов в других странах и заняться собственной страной
Маск предложил властям США перестать продвигать смену режимов в других странах и заняться собственной страной Фото:

США необходимо прекратить вмешиваться в дела других стран. С таким предложением выступил Бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления США Илон Маск. Об этом американец заявил во время выступления на Всемирном саммите правительств в ОАЭ.

«Были времена, когда США были такими, как бы напористыми в международных делах... думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду», — заявил Маск, подчеркну важность сосредоточения властей на внутренних проблемах США. Его слова передает РИА «Новости».

Дополнительно Маск отметил, что текущая администрация США в этом плане встает на истинный путь. По мнению бизнесмена, нынешние власти проявляют меньше интереса к вмешательству в дела других государств. 

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США необходимо прекратить вмешиваться в дела других стран. С таким предложением выступил Бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления США Илон Маск. Об этом американец заявил во время выступления на Всемирном саммите правительств в ОАЭ. «Были времена, когда США были такими, как бы напористыми в международных делах... думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду», — заявил Маск, подчеркну важность сосредоточения властей на внутренних проблемах США. Его слова передает РИА «Новости». Дополнительно Маск отметил, что текущая администрация США в этом плане встает на истинный путь. По мнению бизнесмена, нынешние власти проявляют меньше интереса к вмешательству в дела других государств. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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