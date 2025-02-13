Каждый год 14 февраля в православных храмах вспоминают Святого Трифона. А в народе, в этот день, празднуют Трифонов день, или Трифон — мышегон, богатый своими традициями и приметами. О том, что принято делать на 14 февраля — в материале URA.RU.
Традиции на Трифонов день
В народе Трифона почитали как помощника в земледелии. Люди верили, что святой защищает поля и амбары от грызунов, червей и насекомых, которые могут уничтожить запасы. Поэтому и 14 февраля было принято проводить обряды, защищающие запасы.
Чтобы изгнать мышей из дома или даже деревни, знахарь вынимал из сена небольшой клок и сжигал его в печи. А полученную золу высыпал в те места, где хранились все запасы на зиму, приговаривая: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена». Во время обряда рядом со знахарем находились хозяин и хозяйка, которые несли хлеб и соль на полотенце.
Также на Трифонов день крестьяне задабривали кошек — ведь они тоже помогали избавиться от надоедливых грызунов. Пушистых питомцев угощали молоком и просили помочь в борьбе с мышами.
А пока хозяева старались победить мышей, молодые девушки молились о женихах. По традиции, февраль считался месяцем свадеб, поэтому невесты просили высшие силы послать им жениха. Да такого, чтобы с ним было настоящее семейное счастье.
Приметы на Трифонов день
По погоде на Трифонов день в народе понимали, что ждать в ближайшее время за окном. Так, если ночью 14 февраля на небе видны звезды — значит, весна придет поздно. Снежный день обещает обильные дожди весной, а туманное утро — приближение хорошей погоды. Также считалось, что какая погода будет на Трифона, такая же ждет и в оставшиеся дни февраля.
Кто такой святой Трифон
Святой Трифон жил в III веке в Никее. С самого раннего детства Христос наделил его силой чудотворения. Трифон спасал жителей родного города от голода, исцелял болезни и изгонял бесов из людей.
Однажды после изгнания демона из дочери императора Гордиана, правитель потребовал показать беса, чтобы убедиться, что его ребенок исцелен. В течение шести дней Трифон молился и постился, после чего приказал бесу явиться императору и его приближенным. За это правитель щедро одарил святого, но все полученные дары Трифон раздал нуждающимся.
Когда к власти пришел гонитель христиан Декий, он прознал о чудесах Трифона. Новый император потребовал отказаться святого от веры, но ни уговоры, ни пытки не сломили дух Трифона.
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