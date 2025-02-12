Россия покажет на выставке IDEX 2025 в ОАЭ обновленный облик самого «умного» в мире танка Т-90МС «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Как сообщила пресс-служба Рособоронэкспорта, РФ привезла для экспозиции рекордное число новинок отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
«Рособоронэкспорт госкорпорации „Ростех“ организует масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения на Международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Среди новинок есть лучший в мире танк Т-90МС в обновленном облике», — заявили в офисе торговой структуры.
Мероприятие пройдет с 17 по 21 февраля. Россияне займут почти тысячу кв метров павильона № 10. Как уточнил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, продукцию представят свыше 40 предприятий ОПК. Кроме танка, страна покажет зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», барражирующие боеприпасы нового поколения «КУБ», противотанковую управляемую ракету «Корнет-ЭМ» с пультом дистанционного управления и новую ракету «Булат», боевое отделение «Бережок».
Экспозиция призвала продемонстрировать комплексный подход россиян к обновлению вооружений. Модернизация проведена с учетом опыта боевых действий. В 2025 году страна подписала контракты более чем на 4,5 млрд долларов с 15 дружественными странами.
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