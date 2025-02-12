12 февраля 2025

Возбуждено уголовное дело после гибели двух пермских шахтеров в Соликамске

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работают следователи
На месте ЧП работают следователи Фото:
новость из сюжета
ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух шахтеров на руднике СКРУ-3 в Соликамске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Уголовное дело возбуждено по статье „Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“. На месте сейчас работают следователи и криминалисты», — уточнили в ведомстве.

ЧП на шахте Соликамска произошло примерно в 10 утра 13 февраля. В момент, когда два сотрудника осматривали ствол шахты, произошло отслоение породы. В результате оба шахтера получили смертельные травмы. «Уралкалий» и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразили соболезнования семьям погибших.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух шахтеров на руднике СКРУ-3 в Соликамске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Уголовное дело возбуждено по статье „Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“. На месте сейчас работают следователи и криминалисты», — уточнили в ведомстве. ЧП на шахте Соликамска произошло примерно в 10 утра 13 февраля. В момент, когда два сотрудника осматривали ствол шахты, произошло отслоение породы. В результате оба шахтера получили смертельные травмы. «Уралкалий» и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразили соболезнования семьям погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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