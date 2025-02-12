Возбуждено уголовное дело после гибели двух пермских шахтеров в Соликамске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух шахтеров на руднике СКРУ-3 в Соликамске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Уголовное дело возбуждено по статье „Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“. На месте сейчас работают следователи и криминалисты», — уточнили в ведомстве.
ЧП на шахте Соликамска произошло примерно в 10 утра 13 февраля. В момент, когда два сотрудника осматривали ствол шахты, произошло отслоение породы. В результате оба шахтера получили смертельные травмы. «Уралкалий» и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразили соболезнования семьям погибших.
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