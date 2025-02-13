Назван десерт, который построит тело и не навредит фигуре

Зефир считается одним из самых полезных лакомств. Продукт содержит важные для организма витамины и мало жиров. Однако важно правильно выбирать и употреблять продукт, чтобы не навредить организму. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог Ольга Ромашина рассказал, как выбрать зефир, о его полезных и вредных свойствах.
Как появился зефир
Существует несколько версия появления зефира. Одна из них гласит, что зефир появился в Древней Греции. Согласно древнегреческой мифологии, рецепт десерта людям подарил бог западного ветра Зефир. В честь него лакомство и получило свое название. Другая версия связана с Востоком. Некоторые исследователи считают, что зефир является разновидностью восточных сладостей, типа рахат-лукума и нуги. В Европу десерт завезли купцы.
Большинство ученых склоняется к тому, что зефир имеет русские корни. Они связывают появление зефира с пастилой. Есть сведения, что пастила появилась на Руси еще в 14 веке. В те времена ее готовили на основе антоновки и меда. Спустя столетие кто-то догадался разбавить пастилу яичным белком, чтобы смягчить ее вкус и придать ей более нежный оттенок.
Некоторые источники утверждают, что зефир создал личный повар французского короля Людовика XII, смешав сахарный песок с яичным желтком и добавив в эту смесь измельченные фрукты. В середине XX века инженеры В. Соколов и С. Рабинович сконструировали и запатентовали машину, позволяющую изготавливать зефир автоматически.
Чем полезен зефир
Зефир считается одним из самых полезных лакомств, считает диетолог Ольга Ромашина. По ее словам, этот продукт содержит меньше жира и калорий, однако все зависит от ингредиентов и способа приготовления.
Кроме того, в состав зефира входит пектин — один из видов пищевых волокон. Научно доказано, что потребление пектина незначительно (на 3–7%) снижает уровень плохого холестерина в крови. Эффект зависит от источника пектина: яблочный и цитрусовый пектины — самые полезные.
"Главными полезными свойствами зефира являются низкое содержание жиров и высокое содержание пектина, который может улучшить пищеварение. Если зефир содержит натуральные фруктовые соки, он может быть источником витаминов", — уточняется специалист.
Зефир также богат углеводами, дающими энергию для активной жизни и тренировок, но практически не содержит жиров. Кроме того, употребление зефира улучшает настроение, так как способствует выработке серотонина.
В состав натурального зефира на основе желатина входят природные хондропротекторы, оказывающие положительное воздействие на здоровье костной системы. Это вещество помогает предотвращать появление болевых ощущений в суставах и хрящевой ткани.
Чем вреден зефир
Несмотря на наличие полезных свойств, зефир также может нанести вред организму. По словам Ольги Ромашиной, употребление зефира в больших количествах может привести к набору веса. «Люди с диабетом и другими заболеваниями, связанными с состоянием гликемии, должны употреблять зефир с осторожностью», — отметила диетолог.
Людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, также следует употреблять зефир с большой осторожностью. Ввиду высокого содержания углеводов в данном продукте поджелудочная может негативно на него отреагировать.
Как производят зефир
Диетолог Ромашина сообщила, что зефир изготавливают из ягодного или фруктового пюре, сахара, воды и яичного белка, который взбивают до получения легкой и воздушной массы. Затем массу формуют и сушат.
Готовое ягодное пюре, смешанное с яичными белками и другими веществами, должно содержать большое количество сухих веществ — около 60% от общей массы. При взбивании зефирной смеси все составляющие подаются в специальный миксер поэтапно, длительность процесса вспенивания суммарно составляет примерно 30 минут. Горячий сироп вводится во взбитую смесь последним — дальнейший процесс смешивания длится около трёх минут, чего достаточно для полного растворения желеобразующих веществ.
По завершении второго этапа смесь, выдавленная в форму половинок зефира, поддается сушке, которая длится около 12 часов. В итоге готовый продукт должен содержать около 80% сухих веществ в своем составе. Высушенные половинки зефира посыпают пудрой на цепном конвейере, далее соединяют и отправляют на укладку. Далее зефир упаковывают в вакуумные пакеты и маркируют. Хранение на складе обычно не превышает трех суток. В картонных коробках зефир транспортируют в магазины.
Состав, калорийность, витамины
Состав зефира включает сахар, воду, яичный белок, пектин и натуральные ароматизаторы или фруктовые пюре, рассказала Ромашина. Также в зефире находятся фосфор и железо — элементы, которые помогают нам долгое время не ощущать чувство голода и оставаться бодрыми на протяжении всего дня.
Лакомство богато белком — главным ресурсом для строительств мышц. Поэтому употребление зефира в разумных количествах не только не навредит фигуре, но и поможет спортсменам в создании красивого тела. Калорийность может варьироваться, но в среднем составляет около 300-350 калорий на 100 граммов, отмечает специалист. Энергетическая ценность зефира в шоколаде, естественно, выше — на 100 грамм зефира в шоколаде приходится около 400 Ккал.
В зефире отсутствуют жирорастворимые витамины. Из водорастворимых в нем содержатся витамины B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9.
Как выбрать зефир
При выборе зефира важно обратить внимание на наличие добавок и консервантов. По словам диетолога, нужно выбирать продукт с минимальным количеством искусственных добавок и консервантов.
По данным Роспотребнадзора, наличие в составе заменителей сахара, консервантов, стабилизаторов, ароматизаторов — это повод найти другой аналогичный продукт. Также важно обратить внимание на цвет. Он должен быть равномерным, без пятен, и неярким — нежным или пастельным.
«Свежий натуральный зефир также обладает легким и ненавязчивым ароматом. Если есть возможность, также можно потрогать его — если продукт продавился и осталась вмятина, то он либо староват, либо неправильно приготовлен», — сообщили на сайте ведомства.
Также уточняется, что на вкус зефир должен быть не переслащенным, мягким, воздушным. Если продукт старый, то он будет жестким, начнет ломаться во рту. Лучше не покупать зефир, на упаковке которого написано «без сахара», так как сахарозаменитель может вызвать аллергию. Если вы покупаете глазированный зефир, обращайте внимание на состав глазури. В составе должно быть какао-масло или эквивалент масла какао.
Как хранить зефир
Диетолог Ромашина советует хранить зефир в герметичном контейнере при комнатной температуре, вдали от влаги и солнечных лучей. По ее словам, таким образом он не подсохнет и не потеряет свои качества. Комнатная температура не должна превышать 25 градусов, влажность должна составлять в среднем 75%.
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