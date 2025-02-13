Производитель овощей арендовал 220 рабочих мест в петербургском коворкинге

Группа компаний «РОСТ», известная своим лидерством на рынке овощей защищенного грунта, арендовала 220 рабочих мест в новом сервисном офисе «Практик Чехова». Эта сделка стала крупнейшей в сегменте коворкингов с начала текущего года. Об этом стало известно «Деловому Петербургу».
«ГК „РОСТ“ арендовала 220 рабочих мест в сервисном офисе „Практик Чехова“, сообщили в компании Maris (брокер сделки). Это более трети от общего предложения объекта. Стоимость аренды не раскрывается», — сообщает «Деловой Петербург».
По словам генерального директора ГК «РОСТ» Натальи Лореш новый офис был необходим компании в свете активного развития тепличного бизнеса. «Практик Чехова», удобно расположенный рядом с общественным пространством АТС и имеющий общую площадь около 2,7 тысяч квадратных метров, предлагает современные условия для работы и возможности для масштабирования деятельности. В условиях низкой вакансии качественных офисных помещений в Санкт-Петербурге, которая в бизнес-центрах класса А составляет менее 2%, выбор ГК «РОСТ» пал на гибкое офисное пространство. Этот выбор подтверждает текущую тенденцию рынка, где качественные коворкинги и гибкие офисы пользуются большим спросом.
Аналитики рынка ожидают продолжения роста ставок аренды, прогнозируя увеличение до 15-40% в течение ближайшего года. В таких условиях, количество свободных мест в коворкингах и гибких офисах сокращается, что делает такие сделки как аренда ГК «РОСТ» более значимыми.
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