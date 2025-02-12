12 февраля 2025

В Соликамске после гибели шахтеров начали отменять развлекательные мероприятия

В Соликамске отменили «Пельмень пати» из-за ЧП на шахте «Уралкалия»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соликамск скорбит
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новость из сюжета
ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Соликамский ботанический сад отменил «Пельмень пати», запланированное на 14 февраля. Причиной в администрации музея живой природы назвали трагедию на шахте «Уралкалия», где сегодня погибли два горняка.

«В связи с трагедией 13 февраля на шахте в Соликамске мероприятие 14 февраля в ботаническом саду отменяется», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». На вечеринке планировались розыгрыши, напитки и пельмени.

Утром 13 февраля на шахте «Уралкалия» погибли два горняка. Расследованием дела занимается Следственный комитет, прокуратура, трудовая инспекция. Губернатор Пермского края поручил членам правительства оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии. 

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Соликамский ботанический сад отменил «Пельмень пати», запланированное на 14 февраля. Причиной в администрации музея живой природы назвали трагедию на шахте «Уралкалия», где сегодня погибли два горняка. «В связи с трагедией 13 февраля на шахте в Соликамске мероприятие 14 февраля в ботаническом саду отменяется», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». На вечеринке планировались розыгрыши, напитки и пельмени. Утром 13 февраля на шахте «Уралкалия» погибли два горняка. Расследованием дела занимается Следственный комитет, прокуратура, трудовая инспекция. Губернатор Пермского края поручил членам правительства оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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