В Соликамске после гибели шахтеров начали отменять развлекательные мероприятия

Соликамский ботанический сад отменил «Пельмень пати», запланированное на 14 февраля. Причиной в администрации музея живой природы назвали трагедию на шахте «Уралкалия», где сегодня погибли два горняка.
«В связи с трагедией 13 февраля на шахте в Соликамске мероприятие 14 февраля в ботаническом саду отменяется», — сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». На вечеринке планировались розыгрыши, напитки и пельмени.
Утром 13 февраля на шахте «Уралкалия» погибли два горняка. Расследованием дела занимается Следственный комитет, прокуратура, трудовая инспекция. Губернатор Пермского края поручил членам правительства оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии.
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