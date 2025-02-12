Самое главное о ЧП в шахте Соликамска, где погибли рабочие

В шахте Соликамска в Пермском крае погибли два работника. Шахтеры получили смертельные травмы во время осмотра ствола рудника. Сейчас в случившемся разбираются следователи и криминалисты. URA.RU собрало воедино все самое главное о том, что произошло на руднике.
Отслоение породы
ЧП произошло в 10 утра на шахте СКРУ-3 в Соликамске. Двое работников осматривали ствол шахты. В это время произошло отслоение породы, и шахтеры получили травмы, несовместимые с жизнью. Изначально сообщалось, что двое мужчин находятся под завалами, позже стало известно, что они погибли.
Реакция силовых ведомств
Как только стало известно, что оба шахтера погибли, следователи краевого управления СКР возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». К истории также подключились прокуратура и Госинспекция труда.
Официальная позиция «Уралкалия»
ПАО «Уралкалий» официально выразил соболезнования семьям погибших шахтеров. В компании уточнили, что трагедия случилась из-за отслоения нароста соли от крепи, при этом работы погибшими велись в соответствии с регламентом. В компании создана комиссия для расследования причин несчастного случая.
Позиция властей
О том, что шахтеры погибли губернатор Пермского края, Дмитрий Махонин узнал во время заседания правительства. Ему об этом сообщил гендиректор «Уралкалия». Махонин попросил все службы оказать меры поддержки, которые необходимы семьям погибших шахтеров. Он также выразил соболезнования их родственникам и близким. Соболезнования выразил и глава Соликамского округа. В своем telegram-канале он сообщил, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.
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