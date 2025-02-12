Губернатор Махонин узнал о ЧП на «Уралкалии» во время заседания правительства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин узнал о гибели рабочих на шахте «Уралкалия» во время заседания правительства региона. Он поручил членам кабмина оказать поддержку родственникам шахтеров, а также изучить вопросы безопасности на предприятии.
«Пока правительство шло, поступила печальная информация от генерального директора „Уралкалия“. На руднике в Соликамске произошло ЧП. Смертельные травмы получили два работника. Попрошу все службы отработать с предприятием — какие необходимо меры поддержки оказать семьям. Прошу позаниматься минсоцтруда. По безопасности, Игорь Александрович, (Морозов — начальник Инспекции государственного технического надзора — URA.RU) тоже отработайте. Создана комиссия по этому вопросу», — сказал Махонин. Губернатор также выразил соболезнования родным погибших шахтеров.
Ранее URA.RU рассказывало, что в шахте ПАО «Уралкалий» в Соликамске погибли два человека. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая». ЧП произошло около 10 утра в руднике СКРУ-3. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура начала свою проверку.
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