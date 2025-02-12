Арестован маньяк, напавший на жертву у гаражей под Екатеринбургом

В Полевском арестовали маньяка, напавшего на жертву у гаражей

13 февраля 2025 в 14:09 Размер текста - 17 +

Обвиняемый будет находиться под стражей до 9 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Полевском (Свердловская область) арестовали Николая, который в ночь на 9 февраля набросился на женщину на улице и попытался изнасиловать. Об этом URA.RU сообщили в местном суде. «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой он будет находиться до 9 апреля», — сказали в Полевском горсуде. По данным источника URA.RU, мужчина ранее уже был судим по такой же статье («Покушение на изнасилование»). Из мест лишения свободы он вышел в 2020-м. ЧП произошло на улице Металлургов. По предварительным данным, женщина возвращалась домой от подруги. Она решила сократить путь и пошла через гаражи. Все это время за ней шел Николай, который впоследствии набросился на нее. Он угрожал и бил ее по лицу, а затем раздел. Преступника спугнула девушка, которая услышала крики. Мужчина кинулся бежать, но был задержан по горячим следам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Полевском (Свердловская область) арестовали Николая, который в ночь на 9 февраля набросился на женщину на улице и попытался изнасиловать. Об этом URA.RU сообщили в местном суде. «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой он будет находиться до 9 апреля», — сказали в Полевском горсуде. По данным источника URA.RU, мужчина ранее уже был судим по такой же статье («Покушение на изнасилование»). Из мест лишения свободы он вышел в 2020-м. ЧП произошло на улице Металлургов. По предварительным данным, женщина возвращалась домой от подруги. Она решила сократить путь и пошла через гаражи. Все это время за ней шел Николай, который впоследствии набросился на нее. Он угрожал и бил ее по лицу, а затем раздел. Преступника спугнула девушка, которая услышала крики. Мужчина кинулся бежать, но был задержан по горячим следам.