Арестован маньяк, напавший на жертву у гаражей под Екатеринбургом

В Полевском (Свердловская область) арестовали Николая, который в ночь на 9 февраля набросился на женщину на улице и попытался изнасиловать. Об этом URA.RU сообщили в местном суде.
«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой он будет находиться до 9 апреля», — сказали в Полевском горсуде.
По данным источника URA.RU, мужчина ранее уже был судим по такой же статье («Покушение на изнасилование»). Из мест лишения свободы он вышел в 2020-м.
ЧП произошло на улице Металлургов. По предварительным данным, женщина возвращалась домой от подруги. Она решила сократить путь и пошла через гаражи. Все это время за ней шел Николай, который впоследствии набросился на нее. Он угрожал и бил ее по лицу, а затем раздел. Преступника спугнула девушка, которая услышала крики. Мужчина кинулся бежать, но был задержан по горячим следам.
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