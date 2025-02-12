12 февраля 2025

Арестован маньяк, напавший на жертву у гаражей под Екатеринбургом

В Полевском арестовали маньяка, напавшего на жертву у гаражей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , уголовное дело, арест, уголовник, решетка, преступник, судебное заседание, наручники, судебное дело
Обвиняемый будет находиться под стражей до 9 апреля Фото:

В Полевском (Свердловская область) арестовали Николая, который в ночь на 9 февраля набросился на женщину на улице и попытался изнасиловать. Об этом URA.RU сообщили в местном суде.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой он будет находиться до 9 апреля», — сказали в Полевском горсуде.

По данным источника URA.RU, мужчина ранее уже был судим по такой же статье («Покушение на изнасилование»). Из мест лишения свободы он вышел в 2020-м.

ЧП произошло на улице Металлургов. По предварительным данным, женщина возвращалась домой от подруги. Она решила сократить путь и пошла через гаражи. Все это время за ней шел Николай, который впоследствии набросился на нее. Он угрожал и бил ее по лицу, а затем раздел. Преступника спугнула девушка, которая услышала крики. Мужчина кинулся бежать, но был задержан по горячим следам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Полевском (Свердловская область) арестовали Николая, который в ночь на 9 февраля набросился на женщину на улице и попытался изнасиловать. Об этом URA.RU сообщили в местном суде. «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой он будет находиться до 9 апреля», — сказали в Полевском горсуде. По данным источника URA.RU, мужчина ранее уже был судим по такой же статье («Покушение на изнасилование»). Из мест лишения свободы он вышел в 2020-м. ЧП произошло на улице Металлургов. По предварительным данным, женщина возвращалась домой от подруги. Она решила сократить путь и пошла через гаражи. Все это время за ней шел Николай, который впоследствии набросился на нее. Он угрожал и бил ее по лицу, а затем раздел. Преступника спугнула девушка, которая услышала крики. Мужчина кинулся бежать, но был задержан по горячим следам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...