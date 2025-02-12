В ХМАО полиция устроила рейд на нелегалов

В Нижневартовске полиция провела рейды на нелегальных мигрантов. В ходе проверок были обнаружены несколько случаев фиктивной регистрацией иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО.
«В одном из домов на улице Осенняя 34-летний житель Нижневартовска фиктивно зарегистрировал в своей квартире шесть граждан из ближнего зарубежья, без намерения предоставить им это жилище для проживания. Аналогичное нарушение было выявлено у 47-летнего местного жителя, который сознательно организовал фиктивную регистрацию двух иностранных граждан в своей квартире», — сообщает полиция.
В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ. Все зарегистрированные иностранцы были сняты с миграционного учета. По данным статьям предусмотрено наказание в виде штрафа и принудительных работ, однако самая суровая санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске задержали мигранта с поддельным паспортом. Полиция обнаружила у него полкило наркотиков.
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