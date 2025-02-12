12 февраля 2025

В ХМАО полиция устроила рейд на нелегалов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО полиция нашла фиктивно зарегистрированных мигрантов
В ХМАО полиция нашла фиктивно зарегистрированных мигрантов Фото:

В Нижневартовске полиция провела рейды на нелегальных мигрантов. В ходе проверок были обнаружены несколько случаев фиктивной регистрацией иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО.

«В одном из домов на улице Осенняя 34-летний житель Нижневартовска фиктивно зарегистрировал в своей квартире шесть граждан из ближнего зарубежья, без намерения предоставить им это жилище для проживания. Аналогичное нарушение было выявлено у 47-летнего местного жителя, который сознательно организовал фиктивную регистрацию двух иностранных граждан в своей квартире», — сообщает полиция.

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ. Все зарегистрированные иностранцы были сняты с миграционного учета. По данным статьям предусмотрено наказание в виде штрафа и принудительных работ, однако самая суровая санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске задержали мигранта с поддельным паспортом. Полиция обнаружила у него полкило наркотиков.

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В Нижневартовске полиция провела рейды на нелегальных мигрантов. В ходе проверок были обнаружены несколько случаев фиктивной регистрацией иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба полиции ХМАО. «В одном из домов на улице Осенняя 34-летний житель Нижневартовска фиктивно зарегистрировал в своей квартире шесть граждан из ближнего зарубежья, без намерения предоставить им это жилище для проживания. Аналогичное нарушение было выявлено у 47-летнего местного жителя, который сознательно организовал фиктивную регистрацию двух иностранных граждан в своей квартире», — сообщает полиция. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ. Все зарегистрированные иностранцы были сняты с миграционного учета. По данным статьям предусмотрено наказание в виде штрафа и принудительных работ, однако самая суровая санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске задержали мигранта с поддельным паспортом. Полиция обнаружила у него полкило наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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