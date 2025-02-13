Подробности переговоров Путина и Трампа, первые договоренности лидеров: о чем Песков рассказал журналистам

Песков: говорить о времени и месте встречи Путина и Трампа еще рано
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Песков заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию в конце февраля не состоится
Песков заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию в конце февраля не состоится Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестна точная дата и место встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, обсуждать этот вопрос пока рано. Подробнее — в материале URA.RU.

Когда и где встретятся Путин и Трамп

Официальный представитель Кремля дал комментарий по поводу возможных сроках и даты проведения переговоров между главами США и РФ. Песков отметил, что говорить о времени и месте встречи пока рано. По его словам, детали встречи еще предстоит проработать.

Ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Однако Песков не подтвердил эту информацию.

Подробности переговоров лидеров США и РФ

В ходе недавних переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным основное внимание было уделено украинскому конфликту. Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что в рамках ближайших встреч на высшем уровне не планируется заключение соглашений о прекращении огня на Украине, так как России требуется дополнительное время для организации переговоров.

Дмитрий Песков также уточнил, что во время телефонного разговора не обсуждались вопросы, связанные с российскими военными базами в Сирии и санкциями против России. Кроме того, лидеры двух стран не затрагивали тему признания Крыма, Севастополя и новых регионов как части Российской Федерации.

Какие требования у России сейчас для прекращения огня на Украине

В ответ на вопрос о том, сохраняются ли требования России, изложенные в проекте договора о гарантиях безопасности, переданном Вашингтону 15 декабря 2021 года, пресс-секретарь заявил, что все озабоченности России в области безопасности хорошо известны. Он отметил, что позиция страны последовательна и понятна, добавив, что вопросы безопасности на европейском континенте, особенно касающиеся России, должны обсуждаться комплексно, и они рассчитывают, что так и будет.

Продолжится ли обмен заключенными между США и РФ

Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни в Россию вернется российский гражданин, но не предоставил подробной информации о продолжении обмена заключенными между США и РФ. Ранее, 12 февраля, состоялся обмен заключенными, в ходе которого был освобожден американец Марк Фогель, осужденный в России. Рассматривается возможность его обмена на российского гражданина Александра Винника, находящегося в США.

Известна ли дата проведения послания Путина к Федеральному собранию

Отвечая на вопрос о дате послания Владимира Путина Федеральному Собранию пресс-секретарь сообщил, что дата пока не определена. Он также отметил, что послание в конце февраля не состоится.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестна точная дата и место встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, обсуждать этот вопрос пока рано. Подробнее — в материале URA.RU. Когда и где встретятся Путин и Трамп Официальный представитель Кремля дал комментарий по поводу возможных сроках и даты проведения переговоров между главами США и РФ. Песков отметил, что говорить о времени и месте встречи пока рано. По его словам, детали встречи еще предстоит проработать. Ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Однако Песков не подтвердил эту информацию. Подробности переговоров лидеров США и РФ В ходе недавних переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным основное внимание было уделено украинскому конфликту. Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что в рамках ближайших встреч на высшем уровне не планируется заключение соглашений о прекращении огня на Украине, так как России требуется дополнительное время для организации переговоров. Дмитрий Песков также уточнил, что во время телефонного разговора не обсуждались вопросы, связанные с российскими военными базами в Сирии и санкциями против России. Кроме того, лидеры двух стран не затрагивали тему признания Крыма, Севастополя и новых регионов как части Российской Федерации. Какие требования у России сейчас для прекращения огня на Украине В ответ на вопрос о том, сохраняются ли требования России, изложенные в проекте договора о гарантиях безопасности, переданном Вашингтону 15 декабря 2021 года, пресс-секретарь заявил, что все озабоченности России в области безопасности хорошо известны. Он отметил, что позиция страны последовательна и понятна, добавив, что вопросы безопасности на европейском континенте, особенно касающиеся России, должны обсуждаться комплексно, и они рассчитывают, что так и будет. Продолжится ли обмен заключенными между США и РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни в Россию вернется российский гражданин, но не предоставил подробной информации о продолжении обмена заключенными между США и РФ. Ранее, 12 февраля, состоялся обмен заключенными, в ходе которого был освобожден американец Марк Фогель, осужденный в России. Рассматривается возможность его обмена на российского гражданина Александра Винника, находящегося в США. Известна ли дата проведения послания Путина к Федеральному собранию Отвечая на вопрос о дате послания Владимира Путина Федеральному Собранию пресс-секретарь сообщил, что дата пока не определена. Он также отметил, что послание в конце февраля не состоится.
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