Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестна точная дата и место встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, обсуждать этот вопрос пока рано. Подробнее — в материале URA.RU.
Когда и где встретятся Путин и Трамп
Официальный представитель Кремля дал комментарий по поводу возможных сроках и даты проведения переговоров между главами США и РФ. Песков отметил, что говорить о времени и месте встречи пока рано. По его словам, детали встречи еще предстоит проработать.
Ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Однако Песков не подтвердил эту информацию.
Подробности переговоров лидеров США и РФ
В ходе недавних переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным основное внимание было уделено украинскому конфликту. Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что в рамках ближайших встреч на высшем уровне не планируется заключение соглашений о прекращении огня на Украине, так как России требуется дополнительное время для организации переговоров.
Дмитрий Песков также уточнил, что во время телефонного разговора не обсуждались вопросы, связанные с российскими военными базами в Сирии и санкциями против России. Кроме того, лидеры двух стран не затрагивали тему признания Крыма, Севастополя и новых регионов как части Российской Федерации.
Какие требования у России сейчас для прекращения огня на Украине
В ответ на вопрос о том, сохраняются ли требования России, изложенные в проекте договора о гарантиях безопасности, переданном Вашингтону 15 декабря 2021 года, пресс-секретарь заявил, что все озабоченности России в области безопасности хорошо известны. Он отметил, что позиция страны последовательна и понятна, добавив, что вопросы безопасности на европейском континенте, особенно касающиеся России, должны обсуждаться комплексно, и они рассчитывают, что так и будет.
Продолжится ли обмен заключенными между США и РФ
Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни в Россию вернется российский гражданин, но не предоставил подробной информации о продолжении обмена заключенными между США и РФ. Ранее, 12 февраля, состоялся обмен заключенными, в ходе которого был освобожден американец Марк Фогель, осужденный в России. Рассматривается возможность его обмена на российского гражданина Александра Винника, находящегося в США.
Известна ли дата проведения послания Путина к Федеральному собранию
Отвечая на вопрос о дате послания Владимира Путина Федеральному Собранию пресс-секретарь сообщил, что дата пока не определена. Он также отметил, что послание в конце февраля не состоится.
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