Валютные кассы закрылись из-за резкого обвала доллара после разговора Путина и Трампа

Российские обменные пункты временно прекратили свою работу 13 февраля из-за значительного падения курса доллара, которое произошло после проведения переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщают журналисты.
«Российские обменники закрылись сегодня, 13 февраля, из-за резкого обвала курса доллара», — передает Life.ru. Операционисты обменных пунктов объяснили свое решение желанием избежать продажи валюты по заниженной стоимости, а также ожиданием стабилизации ситуации на валютном рынке.
Они подчеркнули, что приняли решение о временной приостановке работы, чтобы «не слить валюту по дешевке и дождаться, когда рынок устаканится», — отмечают авторы материала. В тех кассах, которые продолжают работать, установлен значительный разрыв между ценами на покупку и продажу долларов для минимизации убытков. Средняя стоимость покупки доллара в банках составляет 97 рублей, а продажи — почти 91 рубль.
Трамп объявил, что 12 февраля состоялся его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили разрешение украинского конфликта, а также затронули тему Ближнего Востока.
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