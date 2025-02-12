Житель ХМАО собирается подать в суд на «Пятерочку» из-за требований раскрыть свои доходы

Житель Нижневартовска собирается подавать в суд на сеть магазинов «Пятерочка» за то, что служба поддержки требует от него недельный отчет о транзакциях по банковской карте. Югорчанин в течение нескольких дней безуспешно пытается вернуть у ритейлера деньги за товар, который не был ему доставлен.
«В настоящее время я намерен обратиться з в прокуратуру города Нижневартовска с просьбой разъяснить нормы законодательства в этой части. Далее иск в суд о взыскании удержанных средств, компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов», — пояснил собеседник в разговоре с корреспондентом URS.RU.
Также покупатель «Пятерочки» сообщил, что служба поддержки настаивает на своем требовании. Сегодня он обращался еще раз на горячую линию магазина.
«Сегодня обратился еще раз на горячую линию пятёрочки и сообщил, что мой банк готов предоставить справку о том, что возврата от „Пятерочки“ в данные периоды не поступало. Сотрудники горячей настаивают на своем. Им нужна только полная выписка. Переписка в скринах», — рассказал он.
URA.RU направлен запрос в пресс-службу X5 Group, в составе которой находится сеть магазинов «Пятерочка». На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.
Ранее агентство сообщало, что в Сургуте обнаружили чужие зубы в торте фирмы «Mirel» из магазина Перекресток (X5 Group). Деньги за заказ с сюрпризом были возвращены
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