Суд отказал в поддержке жене водителя свердловского мэра, победившей на выборах

13 февраля 2025 в 17:15 Размер текста - 17 +

Юлия Маслакова (на фото справа) изначально была «спойлером» Евгения Писцова (по центру) Фото: Размик Закарян © URA.RU Суд отказал в применении обеспечительных мер по иску Юлии Маслаковой, жены водителя мэра Березовского Евгения Писцова, которая победила на выборах главы города. Ее представители просили приостановить приведение ее к присяге на время рассмотрения дела, а также приостановить решение думы об ее избрании. Об этом сообщил юрист Андрей Еланцев, также баллотировавшийся в мэры. Новость по теме Жена водителя мэра Березовского судится с депутатами, избравшими ее главой «Не позднее завтрашнего дня Юлия Маслакова обязана вступить в должность. Мне известно, что со вчерашнего дня Юлия вынуждена скрываться от людей спортивного телосложения, разыскивавших ее по местам работы и жительства. По имеющейся у меня информации, давление и угрозы могли начаться после того, как она разругалась с бывшим мэром Евгением Писцовым и заявила ему, что намерена в должность вступить», — написал Еланцев на своей странице «ВКонтакте». Он также призвал Маслакову отозвать доверенность у юристов Писцова, которые работают не в ее интересах. Как ранее сообщало URA.RU, на выборах она — чиновница местной администрации, супруга водителя Писцова — была техническим кандидатом, в финале боролась с действующим мэром. В день голосования она заявила самоотвод, но дума его не приняла. В итоге большинство депутатов отдали свои голоса именно ей. 14 февраля — последний день, когда она должна вступить в должность. Все по теме скандальных выборов в Березовском — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отказал в применении обеспечительных мер по иску Юлии Маслаковой, жены водителя мэра Березовского Евгения Писцова, которая победила на выборах главы города. Ее представители просили приостановить приведение ее к присяге на время рассмотрения дела, а также приостановить решение думы об ее избрании. Об этом сообщил юрист Андрей Еланцев, также баллотировавшийся в мэры. «Не позднее завтрашнего дня Юлия Маслакова обязана вступить в должность. Мне известно, что со вчерашнего дня Юлия вынуждена скрываться от людей спортивного телосложения, разыскивавших ее по местам работы и жительства. По имеющейся у меня информации, давление и угрозы могли начаться после того, как она разругалась с бывшим мэром Евгением Писцовым и заявила ему, что намерена в должность вступить», — написал Еланцев на своей странице «ВКонтакте». Он также призвал Маслакову отозвать доверенность у юристов Писцова, которые работают не в ее интересах. Как ранее сообщало URA.RU, на выборах она — чиновница местной администрации, супруга водителя Писцова — была техническим кандидатом, в финале боролась с действующим мэром. В день голосования она заявила самоотвод, но дума его не приняла. В итоге большинство депутатов отдали свои голоса именно ей. 14 февраля — последний день, когда она должна вступить в должность. Все по теме скандальных выборов в Березовском — в сюжете URA.RU.