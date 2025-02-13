В курганском округе отметят проводы Масленицы с играми, конкурсами и блинами

Курганцев приглашают 2 марта к крыльцу Дома культуры, чтобы отметить «проводы Масленицы». Организаторы обещают хороводы, игры, конкурсы, а также угощение ароматными блинами и горячим чаем. Информация об этом расходится в местных telegram-каналах.
«Не „Масленица“ и не „проводы зимы“, а „проводы Масленицы“. 2 марта жителей приглашают к крыльцу (не на площадь) Белозерского Дома Культуры отпраздновать масленицу (без баранов и лазанью по столбу), но с хороводами, играми, конкурсами. Накормят ароматными блинами и горячим чаем», — говорится в канале «ИС Белозерское». Начало праздника — в 12:00 в сквере Белозерского ДК.
Ранее URA.RU писало, что резиденция Масленицы в Кургане начнет свою работу в культурно-историческом комплексе «Царево городище». Официальное открытие запланировано на 24 февраля.
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