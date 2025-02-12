В ХМАО СОБР задержал организатора фиктивных браков с нелегалами

В ХМАО полицейские раскрыли дело о незаконной миграции через фиктивный брак. Операция по задержанию организатора этой преступной схемы была проведена силами полицией при силовой поддержке спецотряда СОБР. Об этом рассказали в пресс-службе полиции ХМАО.
«На территории Сургута 38-летний местный житель за денежное вознаграждение в размере около 100 тысяч рублей организовал фиктивный брак иностранца с гражданкой России», — сообщают в полиции. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции. За это ему грозит наказание в виде тюремного заключения от двух до пяти лет и штраф.
В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, полиция устанавливает возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и принимает меры к признанию брака недействительным из-за его фиктивности.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске полиция провела рейды на нелегальных мигрантов. Там также обнаружили несколько эпизодов фиктивной регистрацией иностранных граждан.
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