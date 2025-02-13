Правительство защитит россиян от звонков мошенников: что изменится

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о разработке правительством ряда мер, направленных на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. По его словам, этот пакет был разработан по указанию президента и предусматривает изменения в законодательстве РФ для защиты сбережений граждан от действий мошенников, использующих информационные технологии.
«Правительство разработало комплекс мер для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость», — заявил Михаил Мишустин. Информацию приводит telegram-канал Правительства РФ.
Основные изменения несут в себе ввод системы обязательной маркировки звонков, которая позволит пользователю видеть, от какой организации или из какой страны поступает вызов. Также ввод функции блокировки рекламных звонков и сообщений, что предотвратит навязчивые обзвоны и спам без согласия абонентов.
Государственные структуры, телекоммуникационные компании и банковские учреждения будут ограничены в использовании иностранных мессенджеров для общения с клиентами. Это поспособствует снижению вероятности мошенничества от лиц, выдающих себя за представителей этих организаций.
Предусмотрено и создание специализированной информационной системы для мониторинга и блокировки подозрительных операций. Программа будет включать в себя базу голосовых записей мошенников, что улучшит процесс идентификации фальшивых звонков.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать механизм компенсации для россиян, которых обманули мошенники. Об этом сообщили в Кремле. Отмечалось, что при необходимости предложения по решению этого вопроса следует внести изменения в законодательную базу РФ.
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