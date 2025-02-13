Застройщик незаконно занял тысячи квадратных метров в Березовой роще

Застройщику объявили предостережение Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

В Екатеринбурге компания «Специализированный застройщик „Краснолесье“» (дочерняя структура «Атомстройкомплекса») незаконно заняла порядка 2,5 тысячи квадратных метров в Березовой роще. Нарушения выявили специалисты муниципального земельного контроля, которых туда отправил после протестов активистов мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации.

«В ходе обследования специалисты выявили незаконное смещение ограждения на прилегающую территорию. Дополнительная площадь, которую занял застройщик, составила около 2,5 тысячи квадратных метров, а смещение ограждения составило до 16 метров», — пояснили в мэрии.

Застройщику объявили предостережение о недопустимости занятия территории. Компании велели переставить забор в границы участка, предусмотренного под застройку.

Протесты в Березовой роще начались утром 11 февраля: местных жителей возмутили рабочие с бензопилами и спецтехника, которые начали валить деревья. Около 50 человек попытались остановить представителей «Атомстройкомплекса», один человек пострадал. Вырубку приостановили, но вечером того же дня протест возобновился, люди требовали ответа от властей. На переговоры вышел глава Академического района Николай Смирнягин, после чего толпа разошлась.

Утром 12 февраля в Октябрьском райсуде прошло заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU.