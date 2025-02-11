Мэр Екатеринбурга встретится с защитниками Березовой рощи

Алексей Орлов хочет «цивилизованно» решить вопрос с Березовой рощей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проведет встречу с жителями Академического района, которые выступили против застройки Березовой рощи. Он намерен добиться «конструктивного диалога». Об этом Орлов рассказал в своем telegram-канале.

«На следующей неделе планирую встретиться с активом жителей Академического, готовых к конструктивному диалогу и поиску совместных решений по теме Березовой рощи. Повторюсь, что любые вопросы можно и нужно решать цивилизованно. Место, дату и время проведения встречи озвучим позже», — написал Орлов.

По поручению мэра, специалисты муниципального земельного контроля проверят соответствие границ участка, на котором рабочие поставили забор от прохожих. «Будет проведена объективная проверка, составлен акт осмотра. Об итогах инспекционного выезда обязательно сообщим», — подчеркнул он.

Вырубка в Березовой роще началась утром 11 февраля. Туда приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, и вырубку приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись.

Решать судьбу участка, принадлежащего застройщику «Атомстройкомплекс», начали в Октябрьском райсуде. Активисты намеревались добиться запрета на вырубку и остановки всех работ в роще, однако слушание по их иску перенесли на 6 марта. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU.