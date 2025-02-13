Блиновской запросили шесть лет колонии

Государственный прокурор Москвы выступил с заключительным словом в рамках судебного разбирательства по делу блогера Елены Блиновской и призвал вынести ей приговор в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает Прокуратура города Москвы.
«Назначить Блиновской окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на пять лет», — приводит слова telegram-канал прокуратуры. Обвинение призвало признать блогершу виновной по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) (2 преступления).
Прокурор просит суд осуществить конфискацию имущества подсудимой и ее супруга, включая замороженные в ходе предварительного следствия активы: денежные средства на банковских счетах, свыше 50 земельных участков, строения и помещения, машино-места. Также в список входят автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus.
Ранее Прокурор уменьшила сумму требований к Елене Блиновской с 918 миллионов до 587 миллионов рублей, сообщал корреспондент из зала суда. Причиной такого решения стала выплата части долга по налогам. Изначально общая сумма претензий составляла более миллиарда рублей, но часть уже была погашена блогершей.
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