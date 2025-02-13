«Не очень приятно»: Зеленский обиделся на Трампа за то, что тот первым позвонил Путину

Зеленский признался, что ему было неприятно за звонок Трампа Путину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский признался, что ему было неприятно, когда Дональд Трамп позвонил первым Владимиру Путину
Владимир Зеленский признался, что ему было неприятно, когда Дональд Трамп позвонил первым Владимиру Путину Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ему не очень был приятен тот факт, что президент США первым решил обсудить переговоры по Украине именно с российским главой Владимиром Путиным, а не с ним. Его слова приводят журналисты.

«На самом деле это (решение Трампа позвонить Путину в первую очередь — прим. URA.RU) не очень приятно», — признался Зеленский. Об этом он рассказал в беседе с «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией).

Украинский глава также подчеркнул, что не приемлет переговоры по разрешению украинского конфликта без участия его же страны. При этом сам Трамп отмечал, что не видит в этом ничего плохого. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ему не очень был приятен тот факт, что президент США первым решил обсудить переговоры по Украине именно с российским главой Владимиром Путиным, а не с ним. Его слова приводят журналисты. «На самом деле это (решение Трампа позвонить Путину в первую очередь — прим. URA.RU) не очень приятно», — признался Зеленский. Об этом он рассказал в беседе с «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией). Украинский глава также подчеркнул, что не приемлет переговоры по разрешению украинского конфликта без участия его же страны. При этом сам Трамп отмечал, что не видит в этом ничего плохого. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...