«Не очень приятно»: Зеленский обиделся на Трампа за то, что тот первым позвонил Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ему не очень был приятен тот факт, что президент США первым решил обсудить переговоры по Украине именно с российским главой Владимиром Путиным, а не с ним. Его слова приводят журналисты.
«На самом деле это (решение Трампа позвонить Путину в первую очередь — прим. URA.RU) не очень приятно», — признался Зеленский. Об этом он рассказал в беседе с «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ иноагентом и нежелательной организацией).
Украинский глава также подчеркнул, что не приемлет переговоры по разрешению украинского конфликта без участия его же страны. При этом сам Трамп отмечал, что не видит в этом ничего плохого.
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