Пермяк расплатился за секс водкой, марихуаной и пирожками, но пожалел об этом

Житель Куеды, заплативший наркотиками за интимные услуги, предстанет перед судом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяка ожидает уголовная ответственность за сбыт наркотиков
Пермяка ожидает уголовная ответственность за сбыт наркотиков Фото:

В поселке Куеда Пермского края завершено расследование в отношении 50-летнего жителя, который ради интимной связи передал односельчанке алкоголь и дозу марихуаны. Сам инцидент произошел осенью 2024 года.

«Сельчанка пояснила, что „дурман-трава“ — это плата ей за оказание интимных услуг. Также она рассказала, что помимо наркотиков „щедрый“ клиент отдал ей бутылку водки и два пирожка», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».

Сотрудники полиции уже привлекли женщину к административной ответственности. А мужчину ожидает уголовная ответственность за сбыт наркотиков.

Ранее URA.RU Сообщало, что многодетная мать из Перми привлекла мужа для сбыта наркотиков. Семейную пару из Перми задержали за сбыт героина.

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В поселке Куеда Пермского края завершено расследование в отношении 50-летнего жителя, который ради интимной связи передал односельчанке алкоголь и дозу марихуаны. Сам инцидент произошел осенью 2024 года. «Сельчанка пояснила, что „дурман-трава“ — это плата ей за оказание интимных услуг. Также она рассказала, что помимо наркотиков „щедрый“ клиент отдал ей бутылку водки и два пирожка», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья». Сотрудники полиции уже привлекли женщину к административной ответственности. А мужчину ожидает уголовная ответственность за сбыт наркотиков. Ранее URA.RU Сообщало, что многодетная мать из Перми привлекла мужа для сбыта наркотиков. Семейную пару из Перми задержали за сбыт героина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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