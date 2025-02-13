Пермяк расплатился за секс водкой, марихуаной и пирожками, но пожалел об этом

В поселке Куеда Пермского края завершено расследование в отношении 50-летнего жителя, который ради интимной связи передал односельчанке алкоголь и дозу марихуаны. Сам инцидент произошел осенью 2024 года.
«Сельчанка пояснила, что „дурман-трава“ — это плата ей за оказание интимных услуг. Также она рассказала, что помимо наркотиков „щедрый“ клиент отдал ей бутылку водки и два пирожка», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».
Сотрудники полиции уже привлекли женщину к административной ответственности. А мужчину ожидает уголовная ответственность за сбыт наркотиков.
Ранее URA.RU Сообщало, что многодетная мать из Перми привлекла мужа для сбыта наркотиков. Семейную пару из Перми задержали за сбыт героина.
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