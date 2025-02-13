На СВО погиб чиновник, насмерть сбивший 18-летнюю девушку в Кизеле

Бывший самарский чиновник Ринат Ситдиков, на машине насмерть сбивший 18-летнюю девушку в Кизеле (Пермский край), погиб в зоне проведения спецоперации ВС РФ. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего.
«Ринат Ситдиков, приговоренный к лишению свободы за смертельное ДТП, погиб в зоне СВО. Это произошло в январе 2025 года», — слова источника приводит «Коммерсант-Прикамье».
Ситдиков — бывший полицейский, работал начальником управления потребительского рынка администрации Красноярского района Самарской области. Дорожное происшествие с его участием случилось в июне 2020 года. В ГИБДД Кизела тогда сообщили URA.RU, что виновник инцидента управлял Renault Sandero в состоянии алкогольного опьянения.
По решению суда, Ситдикова приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Также были удовлетворены иски потерпевшей стороны. Родственники погибшей должны были получить суммарно порядка 3 млн рублей. Компенсация по сей день не выплачена.
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